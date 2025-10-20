Tunisie: Ligue des champions - 2e tour préliminaire aller Rahimo FC-EST (0-1) - Le juste nécessaire !

Sans trop forcer, les «Sang et Or» ont fait l'essentiel en prenant option à Ouagadougou.

Du temps, il en a fallu aux hommes de Maher Kanzari pour entrer progressivement dans le match. Une manche aller comptant pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions, disputée hier à Ouagadougou face à la formation burkinabé de Rahimo. Par ailleurs, la première tentative des Espérantistes a été enregistrée après un quart d'heure de jeu : le tir de Kouceila Boualia est repoussé par le portier burkinabé (16').

La réaction adverse ne s'est pas fait attendre en tentant un lob, mais la balle passe légèrement à côté des filets de Ben Saïd (17'). Les «Sang et Or» ont dominé les débats, mais ont manqué terriblement de percussion dans les 30 derniers mètres durant l'essentiel de la période initiale. Et alors que les débats s'acheminaient vers une neutralité à la mi-temps, Florian Danho, servi royalement au second poteau, crée la surprise avec une reprise de la tête, directement dans les filets (45').

En deuxième mi-temps, les Espérantistes ont cherché à préserver leur ascendant en privilégiant la carte de la prudence. C'est qu'il fallait calmer les ardeurs des attaquants burkinabè qui ont tenté quelquefois de revenir dans le match.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Du côté «sang et or», Florian Danho, servi sur un plateau en pleine surface de réparation, laisse filer un but tout fait en ratant de très peu le cadre (64'). Et à la fin du match, Béchir Ben Saïd s'interpose à un coup franc direct bien botté en déviant la balle en corner (89').

Au final, les hommes de Maher Kanzari font l'essentiel en remportant une courte victoire. Suffisant pour prendre option en prévision de la manche retour, dans une semaine à Radès.

EST : Ben Saïd, Keïta, Laifi, Jelassi, Guenichi, Ogbelu, Tka, Jebali (Derbali 74'), Boualia (Bouchniba 85'), Danho (Diakité 74') et Konaté.