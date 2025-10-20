Tunisie: Virus automnaux au pays - Dr Hakim El Ghard appelle à se faire vacciner

Le responsable du Programme national de prévention et de lutte contre la grippe saisonnière et les maladies respiratoires aiguës, Dr Hakim El Ghard, a indiqué ce dimanche 19 octobre 2025, que la Tunisie connaît actuellement une circulation accrue des virus automnaux, dont le virus "Alpha".

Lors de son passage ce matin sur les ondes de la Radio Nationale, Dr El Ghard a précisé que le virus respiratoire syncytial devrait apparaître entre la fin octobre et janvier prochain. "Ces infections surviennent dans le cadre du pic saisonnier habituel, généralement observé entre novembre et fin février", a-t-il ajouté.

Pour se prémunir contre ces virus, la Tunisie a lancé sa campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière depuis le 15 octobre 2025. Le Dr El Ghard a invité les citoyens à se faire vacciner afin d'assurer une protection efficace.

Les personnes prioritaires pour la vaccination sont : les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les patients souffrant de maladies chroniques ou d'obésité et les enfants, en particulier ceux présentant des maladies chroniques.

Le Dr El Ghard a en outre rappelé l'importance de mesures préventives : lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec solution hydroalcoolique, ventilation des pièces, port du masque, respect de la distanciation physique et évitement des contacts avec les personnes présentant des symptômes respiratoires.

Il est à rappeler que la Tunisie a acquis 280 000 doses de vaccin, disponibles dans les pharmacies privées et les centres de santé de base, au prix unitaire de 37 à 41 dinars.