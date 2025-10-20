Tunisie: Ligue 1 - 10e journee - Matchs avancés - La JSO prend de la hauteur

4e défaite consécutive de la JSK qui s'enfonce, alors que l'USBG et l'ASG restent à quai, en mauvaise posture après le nul qui a sanctionné leur débat.

La 10e ronde de L1 nous a proposé, hier, un premier jet de deux rencontres, en attendant deux autres matchs aujourd'hui, avant la mise à jour de cette journée, prévue mardi et mercredi prochains. Hier donc, deux explications ont eu pour théâtre le stade 7 Mars de Ben Guerdane et celui du Zouiten, ou respectivement l'USBG a reçu l'ASG et la JSO a accueilli la JSK.

Et volet enjeu, il s'agissait pour l'USBG et la Zliza de sortir de la zone rouge, alors que dans le même temps, entre Omraniens et Aghlabides, deux clubs médians, valider permettrait de prendre davantage de hauteur, vu que la JSK restait sur trois défaites de rang et la JSO sur un revers à Monastir. Place à présent à la vérité du terrain avec des Cavaliers piégés assez tôt par la Zliza, d'entrée de jeu par le transfuge stadiste Hosni Guezmir, et une JSO qui a achevé la mi-temps à son avantage, face à la JS Kairouanaise, suite à un but de Haroun Kouki.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De retour de pause, la Jeunesse Sportive d'El Omrane double la mise par Bilel Touati, alors que la JSK subit et aurait pu même s'écrouler, si les Omranais Chiheb Zoghlami et Haithem Khemissi étaient inspirés lors du money time. A Ben Guerdane par contre, l'USBG se remet la tête à l'endroit et rétablit l'équilibre à 20 minutes du terme par Wael Salhi.

Résultats :

US Ben Guerdane-AS Gabés (1-1)

JS Omrane-JS Kairouanaise (2-0)