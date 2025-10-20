Tunisie: Tarek Jarraya, nouvel entraîneur de l'US Monastir

L'US Monastir a annoncé, dimanche, la nomination de l'entraîneur Tarek Jarraya à la tête de l'équipe première de football, en remplacement de Montassar Louhichi.

Dans son communiqué, Le club du Ribat a précisé :« Tarek Jarraya commencera ses fonctions dès ce dimanche en dirigeant sa première séance d'entraînement avec l'équipe. »

L'US Monastir avait annoncé, samedi, la résiliation à l'amiable du contrat avec Montassar Louhichi, suite à la lourde défaite subie par l'équipe face à la JS Kabylie (Algérie) sur le score de 3-0, vendredi dernier au stade Taïeb Mhiri à Sfax, pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Le premier match de Tarek Jarraya à la tête de l'US Monastir aura lieu mardi prochain contre le Club Africain, dans le cadre de la 10e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle. La rencontre se jouera au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Il enchaînera ensuite samedi prochain avec le match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions face à la JS Kabylie, prévu à Tizi Ouzou à partir de 19h00.

Il est à noter que Tarek Jarraya avait débuté la saison en tant qu'entraîneur de l'Avenir Sportif de Gabès avant de quitter le club fin septembre.

L'US Monastir occupe actuellement la 4e place du championnat de la Ligue 1 professionnelle avec 17 points, grâce à 4 victoires et 5 matchs nuls, à 4 points du leader, le Stade Tunisien.