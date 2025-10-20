Tunisie: Etihad Airways ouvre une ligne directe Abu Dhabi-Tunis à partir du 1er novembre 2025

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis Etihad Airways annoncera à compter du 1er novembre 2025 l'ouverture d'une nouvelle ligne directe entre l'aéroport international de Abu Dhabi (AUH) et celui de Tunis-Carthage (TUN). La liaison sera assurée trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis, à bord d'un Airbus A321.

Les horaires annoncés (en heure locale) sont :

Départ d'Abu Dhabi à 02h50, arrivée à Tunis à 06h50.

Départ de Tunis à 10h20, arrivée à Abu Dhabi à 19h10.

Les réservations pour cette liaison sont désormais ouvertes. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'Etihad qui vise à renforcer sa présence en Afrique du Nord et à relier Abu Dhabi à de nouvelles destinations stratégiques.

Pour la Tunisie, cette nouvelle connexion aérienne représente un atout pour le secteur du tourisme, de l'affaires et pour la diaspora tunisienne résidente aux Émirats. Elle offre également aux voyageurs tunisiens un accès simplifié au hub d'Abu Dhabi et aux correspondances vers l'Asie ou l'Océanie.