Tunisie: Précipitations au pays - Jusqu'à 100 mm enregistrés à Bizerte

La Tunisie a connu, au cours des dernières 24 heures, et plus particulièrement durant la journée et la nuit du samedi 18 octobre 2025, des précipitations importantes dans plusieurs régions du pays.

Selon les données publiées ce dimanche matin par l'Observatoire tunisien de la météorologie et du climat, le gouvernorat de Bizerte a été l'un des plus touchés, enregistrant des cumuls de pluie particulièrement élevés.

La station de Khatmine a relevé un pic de 100 mm, selon une station privée affiliée à l'Observatoire.

D'autres localités ont également connu des volumes significatifs : El Alia (60 mm), El Azib (55 mm), Mateur (54 mm), Tinja (51 mm), Ras Jebel (23 mm), Menzel Bourguiba (22 mm), Joumine (17 mm), Ghar El Melh (14 mm), Ghazala (12 mm), Utique (9 mm) et Bizerte-ville (4 mm).

Ces précipitations, d'une intensité variable, s'inscrivent dans un épisode pluvieux automnal qui a concerné l'ensemble du nord du pays. Les autorités locales surveillent de près l'évolution de la situation, notamment dans les zones à risque d'inondation, en coordination avec les services de la protection civile.

Selon les prévisions de l'Observatoire, le temps devrait rester instable au cours des prochaines heures sur les régions du nord et du centre, avant une amélioration progressive en début de semaine.