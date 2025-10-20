Tunisie: Quand l'USM s'écroule face à la JSK - Inodore, incolore

Méconnaissable au Taïeb Mhiri face à une entreprenante formation kabyle, l'US Monastirienne a livré une copie pâle lors de cette manche aller, et seul un miracle lui permettrait de renverser la vapeur en Algérie, au retour.

Avec un handicap de trois buts, c'est forcément une mission quasi-impossible pour les Bleus, en fâcheuse posture avant le retour en Algérie. A présent, avec du recul, quoique la pilule soit difficile à avaler, on a beau chercher, on ne voit pas grand-chose de positif à tirer de cette sortie usémiste à Sfax face à une JS Kabylie conquérante et tranchante à souhait.

Pourtant, les Bleus étaient prévenus, tant l'objectif de se qualifier pour la phase des poules de Ligue des champions était important aux yeux des fans et de tout le microcosme du Ribat. Mais sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri, les poulains de Montassar Louhichi n'ont fait qu'illusion en première période par Harzi et Ben Youssef avant de laisser le champ libre aux Merghem, Akhrib et autre Sarr de retour de pause.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le calvaire usémiste va en fin de compte durer quarante minutes avec des Canaris qui ont appuyé sur le champignon et des Bleus fatigués, époumonés et essoufflés. Globalement, la copie rendue est extrêmement laborieuse avec une faillite totale de l'USM. A Sfax, aucun des trois feux follets usémistes n'a brillé. Ben Youssef a particulièrement été quasi-transparent sur le front de l'attaque. Amri a été, à l'image de l'équipe, déconnecté et hors sujet.

Et enfin Harzi était, la plupart du temps à « l'ouest », à côté de la plaque.

Maladroits et peu concernés

Trois classes au-dessus, la JSK a mérité son coup d'éclat, même si en première période, les débats étaient quelque peu équilibrés.

Auparavant d'ailleurs, la première mi-temps, soporifique, n'avait accouché que de rares occasions, puis, les coéquipiers de Fabrice Zeguei sont tombés dans le piège attendu, face à une équipe plus rodée physiquement.

Au final, l'USM a donc vécu un enfer à Sfax. Un après-midi cauchemardesque qui en dit long sur le niveau réel du second représentant tunisien en Ligue des champions. Maladroits et peu concernés, les Bleus se font ainsi punir en terre tunisienne.

Et même s'il reste une manche retour à disputer, une confrontation où les Usémistes devront montrer un tout autre visage, il va falloir à présent se remettre en question car l'équipe n'était tout simplement pas au niveau de cette compétition, vendredi dernier, à ce stade de l'épreuve...