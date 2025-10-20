Sénégal: Visite ministérielle sur le chantier du Port de Ndayane

En visite sur le chantier du Port multifonction de Ndayane, la Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a salué l'avancement des travaux et la qualité de la collaboration entre les équipes sénégalaises et leurs partenaires.

Accompagnée de Déthié Fall, Ministre des Infrastructures, de Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port Autonome de Dakar, et du Député Samba Dang, la ministre a effectué une tournée de terrain sur ce projet structurant réalisé en partenariat stratégique avec DP World.

« Ce port en eau profonde, avec des profondeurs comprises entre 18 et 20 mètres, représente un jalon essentiel de notre ambition maritime : bâtir des infrastructures modernes capables d'accueillir davantage de navires, de réduire les coûts de fret et de renforcer la position stratégique du Sénégal sur les grandes routes maritimes mondiales », a noté Dr Fatou Diouf sur Facebook.

La ministre s'est dite impressionnée par « la qualité du travail accompli par les équipes techniques et la mobilisation exemplaire des compétences sénégalaises et de nos partenaires sur le terrain ».