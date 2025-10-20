Sénégal: Carmen Hagenaars - « Il y a des possibilités de coopération avec la Fédération »

L'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars, est ouverte à une coopération avec la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (Fsns). Ce sera dans un partenariat à travers lequel les responsables de l'instance dirigeante veulent s'inspirer pour développer le water-polo.

Après avoir pris part à la 36e Traversée Dakar-Gorée dont elle a nagé les 4500 m de la course B, Carmen Hagenaars, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Sénégal depuis deux ans maintenant, a accueilli, samedi dernier dans sa résidence, la cérémonie de remise des trophées aux lauréats dans les différentes catégories.

Cette année, elle ne figurait pas parmi les primées, contrairement à l'édition précédente. « L'année dernière, j'étais première dans ma catégorie, mais cette année, j'ai été battue. C'est déjà bien. Je reste toujours un peu compétitive. Mais l'important, c'est de participer, d'accompagner et de motiver les autres », a-t-elle déclaré.

L'occasion a été saisie pour l'ambassadrice pour dire la disponibilité de son pays à appuyer la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage à développer les sports d'eau dans le pays. « Ça fait à peu près 10-15 ans que notre équipe féminine de waterpolo a vraiment trouvé une façon de gagner de grandes compétitions.

Donc là, il y a un effort d'entraînement et de coaching derrière. Je pense qu'il y a bien sûr des possibilités de voir comment se lier, comment faire une coopération », a-t-elle fait savoir, après l'évocation par l'ancien président de la Fsns, de cette possibilité. La diplomate a rappelé que ses compatriotes habitent en dessous de l'eau, du fait de la géographie du pays.

Et « ça nous a toujours motivés à se battre contre la mer, mais aussi à vivre avec elle. Pour beaucoup de Néerlandais, on apprend forcément la nage à l'école depuis très petit parce qu'on a de l'eau partout ».

Un voisinage qui impose des précautions mais également des attitudes qu'il convient d'adopter. « Pour éviter les accidents, on apprend à nager à 6 ans. C'est inclus dans le curriculum de l'école.

Pour cela, on a aussi une tradition de grands nageurs », a souligné Carmen Hagenaars. Elle n'a pas manqué de rappeler que dans des compétitions comme les Jeux olympiques, son pays a de grands participants.

Une expérience et un lien étroit avec l'eau, le domaine maritime et la nage dont son pays peut faire bénéficier au Sénégal. « On fait déjà cette coopération au niveau du football. Notre Fédération travaille ensemble avec la Fédération sénégalaise, surtout pour le foot féminin où on forme des coaches dans le pays.

J'étais présente à une de ces formations en Casamance, il y a quelques mois. Ça aussi, je pense que quand on a une passion, on s'entend toujours bien », a-t-elle indiqué. Mme Hagenaars de faire ainsi savoir que « ça facilite la coopération, ça facilite le lien et ça fait un fort lien entre deux pays. Les Pays-Bas ont une ambassade depuis 65 ans au Sénégal. Et on a de forts liens avec ce pays ».