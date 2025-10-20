Burkina Faso: Concert patriotique - Le Théâtre populaire Désiré-Bonogo renait

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a pris part le samedi 18 octobre 2025 au concert patriotique organisé au Théâtre populaire Désiré-Bonogo à Ouagadougou.

C'est une renaissance du Théâtre populaire Désiré-Bonogo sous le signe du patriotisme, de l'engagement citoyen, du civisme et de la promotion des idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) à travers le concert patriotique organisé, le samedi 18 octobre dernier à Ouagadougou. En effet, ce concert patriotique auquel a pris part le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a été organisé pour relancer officiellement les activités dans cet espace qui a connu une rénovation, conformément à la vision des plus hautes autorités.

A cette occasion, le ministre Ouédraogo a rendu un vibrant hommage au capitaine Président Thomas Sankara, qui est le bâtisseur de cette infrastructure. Il a rappelé que la tenue de ce concert, en marge de la semaine commémorative du 38e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara n'est pas un hasard.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Thomas Sankara croyait en la culture comme moteur du développement endogène. Sa vision, ses idéaux et son amour pour le Burkina Faso continuent de nous inspirer », a-t-il déclaré. Le chef du département a salué la continuité du flambeau par le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, qui, depuis le 15 octobre 2022, œuvre à la restauration des idéaux sankaristes. Et de préciser que c'est dans cette dynamique que le chef de l'Etat a instruit la rénovation du Théâtre populaire.

Le ministre Ouédraogo a en outre soutenu qu'un concours architectural est en cours pour sélectionner les meilleurs projets de réhabilitation de ce site historique, appelé à devenir un véritable pôle culturel avec des espaces de loisirs, de sport et de restauration. En attendant, la mise en œuvre de ce grand projet, le ministre chargé de la Culture a encouragé les acteurs culturels à réinvestir le théâtre populaire.

Il a également annoncé la mise en place d'un mécanisme permettant de reverser une partie des recettes générées par les spectacles afin de contribuer à la rénovation de l'infrastructure. « Ce concert patriotique marque la véritable renaissance du Théâtre populaire », a-t-il affirmé, invitant chaque Burkinabè à apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit en nature ou en espèce.