Burkina Faso: Fonds de soutien patriotique - 4 500 000 F CFA dans la caisse

Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a présidé la cérémonie de réception des contributions au Fonds de soutien patriotique (FSP) de la commune de Di et du commissariat général de l'Etalon en Or, le vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans la dynamique de reconstruction du pays des Hommes intègres, plusieurs initiatives ont été mises en place. Parmi lesquelles se trouve le Fonds de soutien patriotique (FSP) qui bénéficie de l'adhésion des Burkinabè. Dans cette dynamique, des structures associatives ont apporté leur contribution au FSP, vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou. La commune de Di a apporté une contribution de 4 millions F CFA. Pour son représentant, l'inspecteur des finances, Djibélérou Gorou, cette contribution traduit la participation consciente et volontaire des populations de la commune de Di.

Elle est le fruit d'une large mobilisation qui témoigne la solidarité locale, l'union et une conscience patriotique partagée par les populations de ladite commune, manifestant ainsi son engagement pour la paix et sa détermination à contribuer à la sauvegarde de la Nation burkinabè, a-t-il fait savoir. « Je voudrais réaffirmer notre entière disponibilité à accompagner le gouvernement dans toutes les initiatives visant à restaurer la paix, à soutenir nos Forces combattantes et à promouvoir le développement local », a laissé M. Gorou.

L'expression d'un engagement sans réserve

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le commissariat général de l'Etalon en Or a, pour sa part, contribué au FSP avec une enveloppe de 500 000 F CFA. Cette contribution est issue en partie d'une vente aux enchères de maillots qui a mobilisé la somme de 1 200 000 F CFA.

Selon le commissaire général, Lassina Sawadogo, l'Association l'Etalon en Or est à sa deuxième contribution au Fonds et son objectif est de contribuer à la lutte pour la reconquête du territoire burkinabè. Il a réaffirmé la disponibilité et l'engagement de l'association à soutenir toutes les initiatives gouvernementales visant à la reconstruction de la Nation.

En plus de la contribution au niveau du FSP, cette structure de soutien aux sportifs de différents domaines dans la réalisation de leurs rêves va également faire un don à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, ainsi qu'un soutien aux veuves et orphelins des Forces combattantes tombées sur le champ de bataille, a confié M. Sawadogo. Il a saisi l'occasion pour traduire ses remerciements au gouvernement pour ses efforts dans la dynamique de la reconquête du territoire national.

Le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, Vieux Abdoul Rachid Soulama, a traduit sa gratitude aux acteurs qui apportent d'une manière ou d'une autre, leur contribution pour la reconstruction de la Nation. M. Soulama a signifié que chaque acte patriotique contribue d'une manière significative au développement du pays.

« Vos dons traduisent votre engagement sans réserve et votre foi profond en la Patrie », a-t-il appuyé. Donateurs et autorités restent convaincus que c'est dans l'unité, la discipline et l'amour de la Patrie que réside le salut collectif.