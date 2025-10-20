Burkina Faso: Office national de l'eau et de l'assainissement - Tiébélé dispose désormais d'un centre

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, a présidé, samedi 18 octobre 2025, à Tiébélé, dans la province du Nahouri, l'inauguration du nouveau centre de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA).

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) poursuit le rapprochement de ses services aux populations. Dans cette dynamique, un nouveau centre a été construit dans la commune de Tiébelé, province du Nahouri, région du Nazinon. Ce centre, a ouvert ses portes au cours d'une cérémonie, présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, samedi 18 octobre 2025. L'activité a mobilisé autorités admi-nistratives, coutumières et religieuses de la région.

Le centre de Tiébélé, a soutenu le Directeur général (DG) de l'ONEA, Flandion Idrissa Sourabié, vient résoudre le problème crucial d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la localité. « A travers ces réalisations, l'ONEA apporte une solution durable à la corvée d'eau et contribue significativement à la santé et au bien-être des populations », a-t-il soutenu. M. Sourabié a expliqué que le centre, réalisé dans le cadre du Programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement (PAEA), est d'un coût global de

1 537 031 988 F CFA, sur financement de la Banque mondiale.

Au nombre des infrastructures connexes au nouveau centre, a ajouté le DG, on note 4 nouveaux forages réalisés, 2 forages réhabilités portant la capacité de production à 1056 m3 par jour, un château d'eau en béton armé d'une capacité de stockage de 300 m3, un réseau d'adduction de 10,885 km et un réseau de distribution de 21,880 km, 16 bornes fontaines dont 7 réhabilitées et 9 nouvelles construites. Idrissa Sourabié a, en outre, souligné qu'il est prévu la réalisation de 165 branchements particuliers dans les ménages pour alimenter 1 155 personnes.

A tout cela, il y a le bâtiment principal qui inclue un hall d'attente, des bureaux, une salle informatique et des toilettes. « Nous prenons l'engagement de poursuivre les efforts d'amélioration du service d'eau potable et d'assainissement au profit des populations du Burkina », a-t-il laissé entendre.

Pour le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro, l'inauguration du centre ainsi que l'ensemble des infrastructures connexes s'inscrivent dans le cadre de l'Initiative présidentielle « Bataille de l'eau » qui vise, a-t-il rappelé, à garantir un accès à l'eau potable pour tous d'ici à 2030.

Améliorer les conditions de vie

Ces investissements réa-lisés témoignent donc, selon lui, de l'engagement du gouvernement à offrir l'eau potable et des infrastructures d'assainissement adéquates pour le bien-être et la résilience des populations sur tout le territoire burkinabè. Toutefois, pour une gestion durable et une continuité du service, le ministre Baro a invité la population de Tiébélé à veiller à sa gestion rationnelle et à honorer les factures y afférentes. « L'eau est une ressource précieuse qui doit être économisée.

Nous comptons sur votre engagement pour une gestion efficace et un fonctionnement optimal de votre centre », a-t-il lancé. Par ailleurs, relevant que les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement constituent une chaine, le ministre a instruit la réalisation et la réhabilitation de latrines dans tous les établissements d'enseignement et dans la Cour royale de la localité. Les bénéficiaires du centre ont salué les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires qui viennent, selon elles, renforcer le système d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie.

En leurs noms, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tiébélé, Aimé Gué, s'est engagé à s'approprier ledit centre et à tous mettre en oeuvre à utiliser rationnellement l'eau et à contribuer à la durabilité des infrastructures. « L'avènement du centre constitue un réel motif de satisfaction des populations », a-t-il soutenu. En marge de la cérémonie d'inauguration, du matériel d'assainissement ont été remis au centre de santé et aux établissements scolaires de la localité.

Et pour s'assurer du bon fonctionnement des infrastructures d'adduction d'eau potable, le ministre, Roger Baro, a sillonné la commune pour constater son effectivité dans les bornes fontaines et un nouveau branchement ONEA où l'eau coule à flot dans des domiciles privés. Tiébélé porte à 61, le nombre de centre dont dispose la nationale de l'eau au Burkina.