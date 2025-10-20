Burkina Faso: Mois du consommer local - Le Yaadga expose ses potentialités

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a donné le top départ des activités de la VIe édition du mois « consommer local » le jeudi 16 octobre 2025 à Ouahigouya.

En vue de promouvoir les biens et services entièrement produits dans les Etats membres

de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), les ministres chargés du Commerce ont pris l'initiative de l'organisation annuelle du : « Mois d'octobre, Mois du consommer local » dans les Etats membres de l'Union. Dans cette dynamique, le Burkina Faso organise, avec la Commission de l'UEMOA, la VIe édition du « Mois d'octobre, Mois du consommer local ».

C'est dans cet élan que la Direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (DRICA), en collaboration avec la direction régionale en charge de la chambre de commerce de Yaadga a élaboré un plan d'action régional pour la tenue de la VIe édition du mois de consommer local afin de valoriser le savoir-faire des talents de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sur le thème : « Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeurs régionales compétitives de l'UEMOA », cette sixième édition va permettre la mise en relief de l'importance capitale de la consommation locale dans le processus de consolidation des chaînes de valeurs régionales.

La cérémonie de lancement a été marquée par une exposition-vente des produits issus de la région de Yaadga. Farine locale, jus naturels, objets artisanaux et tenues rationnelles étaient à l'honneur. Des associations de femmes transformatrices et de jeunes entrepreneurs ont profité de l'occasion pour présenter leurs savoir-faire et échanger avec les visiteurs sur les potentialités économiques du consommer local.

Plusieurs activités sont prévues au cours du mois dont des séances de formation, des visites des unités de production et transformation des produits locaux, une exposition des produits « made in Burkina ». Selon les organisateurs, cette initiative permettra de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits locaux et stimuler la production nationale.

Selon le directeur régional en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Yaadga, Mahamadou Zoré, l'objectif global est de booster davantage la valorisation et la consommation des produits locaux dans la région afin de promouvoir le développement endogène et partant, la souveraineté économique de la région. Selon lui, la région de Yaadga dispose d'un riche patrimoine agroalimentaire artisanal qui mérite d'être davantage mis en valeur à travers une consommation responsable et engagée.

Kalizèta Ouédraogo qui est promotrice d'une unité de transformation de céréales a témoigné de l'impact de cette initiative sur la visibilité des petites entreprises. « Grâce à cette activité, nos produits seront bien connus et appréciés. Cela nous encourage également à améliorer la qualité et innover plus », a-t-elle confié.

Un engagement collectif pour la résilience économique

Au-delà de la promotion des produits, le mois du consommer local est aussi un moment de sensibilisation et de plaidoyer en faveur d'un changement durable des comportements. L'autorité régionale a insisté sur l'importance de privilégier les produits locaux. « Le développement de notre économie passe par nous-mêmes. C'est en consommant nos produits locaux que nous construirons un Burkina plus fort et plus solidaire.

Consommer local, c'est soutenir nos producteurs, créer des emplois, et renforcer la résilience économique du pays », a martelé le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa.Dans la même veine, dans la soirée du mercredi 15 octobre, le gouverneur de la région de Yaadga, accompagné de corps constitués ont visité des unités de transformation des produits dans la ville de Ouahigouya.

Le mois de « consommer local » se veut donc un tremplin pour une véritable culture de la consommation des produits locaux. Les acteurs économiques de la région ont été invités à s'inscrire dans la dynamique actuelle des autorités du pays, à poursuivre la sensibilisation au cours du mois afin d'ancrer durablement dans les habitudes des populations la consommation des produits locaux.