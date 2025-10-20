Burkina Faso: CMA de Boromo - L'équipe a réussi à extraire un kyste de 8,9 kg

Sous la direction éclairée du Dr Kaboré, l'équipe a réalisé une intervention chirurgicale exceptionnelle le 17 octobre 2025.

La patiente, atteinte d'une torsion d'annexe droite due à un kyste ovarien séreux volumineux, a été opérée avec succès.

En per-opératoire, le kyste s'est révélé avoir effectué deux tours de spire, un cas aussi rare qu'impressionnant. Et, le plus remarquable : l'équipe a réussi à extraire un kyste pesant 8,9 kg. Un véritable exploit médical qui témoigne du professionnalisme, du sang-froid et de la compétence de nos équipes soignantes. Nos félicitations les plus chaleureuses vont :

A toute l'équipe du bloc opératoire du CMA de Boromo, pour cette prouesse technique. A l'équipe de la maternité du CMA, pour son rôle crucial dans la prise en charge et le suivi de la patiente.

Votre engagement quotidien sauve des vies et fait la fierté du district sanitaire de Boromo.