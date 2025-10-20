Afrique: Ligue des champions/Rahimo-Esperance de Tunis - 0-1 - Les académiciens de Bama battus à l'expérience

Battu à domicile 0-1 par l'Espérance de Tunis samedi 18 octobre 2025 au stade du 4-Août de Ouagadougou, Rahimo compromet ses chances de qualification pour les phases de poules de la Ligue des champions CAF.

La rencontre Rahimo contre l'Espérance de Tunis se déroulait à sa 85e au stade du 4-Août de Ouagadougou le samedi 18 octobre dernier. A ce moment précis, alors que la formation burkinabè acculait son adversaire pour trouver la jonction au score, les supporters tunisiens installés à droite des loges font usage de fumigènes rendant la visibilité réduite à leurs voisins de tribune. Une altercation éclate entre eux les stadiers qui tentent d'arrêter la scène. Comment ont-ils pu avoir accès au stade avec ces objets ?

Question...Toujours est-il que même les Hommes de médias sont soumis à des fouilles minutieuses avant d'avoir accès à la tribune à eux dédiés. La rencontre en elle-même démarre dans un faux rythme. Pourtant, l'action de Rahimo de la 8e pouvait lui donner un coup de fouet si la frappe à bout portant d'Abu-Bakr Traoré n'avait pas trouver l'intérieur de la barre.

Les jeunes de Bama sont disciplinés dans le jeu mais sont inefficaces offensivement. Impossible de caser les lignes pour porter une éventuelle estocade. L'adversaire, plus habile techniquement avec un bon vécu, excelle dans les bons

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

enchainements avec plus de variété dans la production. C'est en toute logique qu'il trouve la faille juste avant la pause par Florian Thomas Danho Seké (44e). Une première partie terne avec une formation de l'Esperance qui n'a pas trop forcé son talent pour prendre son avance.

L'Espérance acculée, mais ne cède pas

Elle maintiendra le même rythme et la même cadence de retour de la période d'oxygénation. C'est à l'heure de jeu que le représentant burkinabè va sonner la fin de la recréation. Elle reprend le contrôle de la partie, notamment dans l'entrejeu. La formation tunisienne est acculée mais refuse de craquer. Cela, aidé par la maladresse du bastion offensif de Rahimo. La cage de Bechir Said n'a pas été violée jusqu'au coup de sifflet final de l'excellent « referee » malien Boubou Traoré, au grand dam de Rahimo et de son coach Jamil Benouahi.

Il a fait le constat que le problème de son équipe est son manque d'efficacité devant les buts. « Nous ne marquons pas. Sinon, nous ne sommes jamais hors tempo. Nous travaillons énormément à résoudre notre problème »,

a-t-il souligné. Le technicien marocain de Rahimo promet que son équipe ira défendre ses chances de qualification au match retour dimanche prochain à Tunis. « Nous irons avec plus d'idées sur cette équipe de l'Espérance » soutient Jamil Benouahi. Le coach de l'équipe adverse se réjouit de n'avoir pas encaisser de but. Ce qui est selon lui une bonne option. « Je suis déçu parce qu'on avait l'occasion de marquer ce but qui allait sceller le match et nous ne l'avions pas fait », regrette Maher Kenzari.