Burkina Faso: « AES engagée » - La mélodie galvanisatrice des artistes FDS

Un collectif d'artistes des Forces de défense et de sécurité (FDS) de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) a dédicacé, vendredi 18 octobre 2025, une œuvre musicale intitulée : « AES engagée », destinée à promouvoir la cohésion sociale, l'unité et à galvaniser les troupes des trois pays de l'AES dans leur lutte contre le terrorisme.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) nanties de talent musical donnent de la voix pour rehausser le moral des Forces combattantes de l'espace commun de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). En effet, un collectif des artistes FDS, dont le projet est porté par l'adjudant burkinabè, Kaleb Zinsonni alias Kezi, a présenté, vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou, le clip officiel de la chanson « AES engagée » au public.

Cette œuvre véhicule des messages de solidarité et d'unité au profit des FDS engagées des trois pays de l'AES (Burkina Faso, Mali, Niger) et vise à galvaniser les Forces combattantes dans leur combat contre l'ennemi commun dans la Confédération des Etats du Sahel.

Le clip musical, fruit de la collaboration de huit artistes issus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a été chanté dans plusieurs langues, dont le Français, le Mooré et le Dioula et réalisé dans les trois pays. Cette initiative des artistes militaires se veut également un moyen de sensibiliser la population à la résilience, à la mobilisation citoyenne et à la valorisation de l'unité nationale et régionale dans le cadre de la Confédération AES.

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a indiqué que des FDS burkinabè, maliens et nigériens se sont associés autour d'une chanson visant à remonter le moral des soldats sur le terrain.

Pour lui, les militaires de l'AES prônent, à travers leur œuvre musicale, la solidarité, la cohésion sociale et la promotion du lien Armée-Nation dans la lutte menée par les trois pays membres. « Cette lutte est contre le terrorisme, pour l'autodétermination, la souveraineté, l'indépendance véritable et le développement socioéconomique de nos Etats », a-t-il soutenu.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a félicité les artistes-musiciens pour leur initiative, tout en soulignant qu'ils ont bénéficié du soutien des trois chefs d'Etat de l'AES pour la réalisation de leur projet. « Nous encourageons tous les artistes à emboîter leurs pas, car la communication à travers la musique est un outil très puissant, surtout dans des situations de lutte et de difficultés.

Les artistes ont un grand rôle à jouer. Car, ils portent des mots puissants que tout le monde écoute à travers les mélodies qui les accompagnent », a-t-il déclaré. Le promoteur du projet, l'artiste burkinabè, Kezi, a expliqué que l'initiative est née avec la création de l'AES, engagée dans une lutte commune contre l'hydre terroriste. Selon lui, si les trois chefs d'Etat de l'AES se sont unis pour combattre les forces du mal, les artistes FDS doivent, eux aussi, les soutenir dans cette dynamique de lutte contre l'insécurité.

« Nous voulons mettre les artistes burkinabè, maliens et nigériens à contribution dans la situation que nous vivons actuellement pour venir à bout du terrorisme dans l'AES », a confié l'artiste Kezi.