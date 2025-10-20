Burkina Faso: Construction du Mémorial Thomas-Sankara - La campagne « Ma brique pour Sankara » lancée

Le Comité international du Mémorial Thomas-Sankara, en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a animé une conférence de presse marquant le lancement officiel d'une campagne de mobilisation populaire et financière dénommée « Ma brique pour Sankara » en vue de construire le Mémorial du père de la Révolution burkinabè. C'était le vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

Après la construction du mausolée, entièrement financé par l'Etat sur le site du Mémorial Thomas-Sankara, 16 autres infrastructures éducatives, culturelles et citoyennes devront également voir le jour. Pour la réalisation de ces infrastructures estimée à 117 milliards FCFA, le Comité international du mémorial Thomas-Sankara (CIMTS) lance un appel à contribution des citoyens, de la diaspora, des partenaires publics et privés, de la diaspora ainsi que des amis du Burkina Faso à travers le monde d'un montant de quatre milliards F CFA. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse, vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

En effet, face aux hommes de médias, le secrétaire général du CIMTS, Luc Damiba a souligné l'importance de ce projet, qualifié de « devoir de mémoire » à l'égard du père de la Révolution qui a marqué l'histoire contemporaine du Burkina et du continent africain. Cette campagne dénommée « Ma brique pour Sankara », selon lui, invite chaque Burkinabè, chaque Africain, chaque citoyen du monde qui se reconnaît dans les valeurs de Sankara à apporter sa contribution symbolique ou matérielle à la construction du Mémorial Thomas-Sankara, conçu sur les plans visionnaires de l'architecte Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker.

« Chaque contribution, chaque brique qu'elle vienne d'un enfant, d'un écolier, d'un travailleur, d'un Burkinabè de la diaspora ou d'un ami étranger portera la flamme d'un idéal commun. Ainsi, ensemble, nous bâtirons un temple de mémoire et d'avenir, un lieu vivant de formation, de dialogue et de renaissance panafricaine », a-t-il déclaré. La conférence a également permis de dévoiler une maquette du futur mémorial en présence des panafricanistes venus d'autres pays.

A la question des journalistes sur le mode de contribution, le responsable de la communication de la campagne de collecte « Ma brique pour Sankara », Eric Zongo a annoncé que plusieurs canaux sont mis à la disposition des populations.