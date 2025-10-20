Burkina Faso: Soutien aux veuves et orphelins des FDS - La mutuelle de la Police nationale redonne du sourire aux pupilles

La Mutuelle de la police nationale (Mu-Pol) a organisé une cérémonie de remise de vivres et de chèques aux enfants des policiers de la mutuelle et à l'association des femmes unies et solidaires, vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

La Mutuelle de la police nationale (Mu-Pol) est solidaire des familles en difficulté. Le vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou, elle a témoigné sa solidarité aux familles des collègues policiers et celles des mutualistes tombés sur le champ d'honneur à travers une remise de vivres et de chèques. Estimé à une valeur de 1 500 000 F CFA, selon le directeur général de la mutuelle, le médecin commissaire de police, Issa Ouali, le don est composé de vivres et de chèques de 25 000 F CFA/chacun.

Il a mentionné que la remise de don de vivres et de chèques s'inscrit dans le cadre de leurs activités au titre de la solidarité agissante au profit des mutualistes en particulier et de tous les policiers en général et de leur famille. Ainsi, il a expliqué que ce don est destiné d'une part aux veuves des mutualistes et d'autre part à l'association des femmes unies et solidaires. Ce soutien, de ses dires, tire ses fondements des principes de la solidarité et d'entraide qui sont les repères d'une mutuelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général de police, Thierry Dofizouho Tuina a salué l'action de la Mu-Pol pour l'initiative de redonner du sourire aux familles des policiers tombés sur le champ d'honneur.

Il a réitéré sa compassion et son soutien aux veuves et orphelins tout en leur rassurant de la disponibilité de la Police nationale à les soutenir dans ces moments difficiles. Il a aussi encouragé ces familles à ne pas baisser les bras et à être solidaire.

La représentante de la présidente de l'association des femmes unies et solidaire, Sirima Ouédraogo, s'est réjouie, au nom de ses consœurs de l'association, de savoir que la mutuelle pense à elles et à l'avenir de leurs enfants. C'est avec joie et reconnaissance qu'elle a confié avoir reçu le don. Car, ce geste va compenser la cantine des enfants et aider à payer les kits scolaires surtout avec la rentrée des classes.