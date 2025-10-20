Burkina Faso: Lutte contre la consommation du tabac dans les lieux publics - La police municipale passe à la sanction

19 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le vendredi 17 octobre 2025, la direction générale de la police municipale de Ouagadougou, à travers sa direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine, a mené une mission de lutte contre la consommation du tabac dans les lieux public.

En effet, le gouvernement burkinabè a adopté et signé le 16 avril 2025 le décret N°2025-0455 / PRESS / PM / MS / MATM / MSECU / MEF / MICA portant interdiction de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts ainsi que dans les transports en commun. Ce décret vient en application de la loi 23/94/ADP portant code de santé publique, mais aussi de la loi n 40-2010/AN portant lutte contre le tabac au Burkina Faso. L'entrée en vigueur du

décret était fixée à ce jour 17 octobre 2025. L'opération a été menée dans les arrondissements 1, 2, 6,7 et 8 de la Commune de Ouagadougou. Au cours de l'opération 27 établissements recevant le public dont 18 débits de boissons et 09 restaurants ont été visités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs contrevenants ont été verbalisés conformément aux dispositions du décret précité. La police municipale invite tous les citoyens de la ville de Ouagadougou au respect strict du présent décret et les informe que les opérations s'étendront dans le temps pour un changement des comportements sociaux liés à la consommation du tabac. Le service de l'information et de la communication de la police municipale de Ouagadougou.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.