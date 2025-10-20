Burkina Faso: Lutte contre la consommation du tabac dans les lieux publics - La police municipale passe à la sanction

Le vendredi 17 octobre 2025, la direction générale de la police municipale de Ouagadougou, à travers sa direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine, a mené une mission de lutte contre la consommation du tabac dans les lieux public.

En effet, le gouvernement burkinabè a adopté et signé le 16 avril 2025 le décret N°2025-0455 / PRESS / PM / MS / MATM / MSECU / MEF / MICA portant interdiction de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts ainsi que dans les transports en commun. Ce décret vient en application de la loi 23/94/ADP portant code de santé publique, mais aussi de la loi n 40-2010/AN portant lutte contre le tabac au Burkina Faso. L'entrée en vigueur du

décret était fixée à ce jour 17 octobre 2025. L'opération a été menée dans les arrondissements 1, 2, 6,7 et 8 de la Commune de Ouagadougou. Au cours de l'opération 27 établissements recevant le public dont 18 débits de boissons et 09 restaurants ont été visités.

Plusieurs contrevenants ont été verbalisés conformément aux dispositions du décret précité. La police municipale invite tous les citoyens de la ville de Ouagadougou au respect strict du présent décret et les informe que les opérations s'étendront dans le temps pour un changement des comportements sociaux liés à la consommation du tabac. Le service de l'information et de la communication de la police municipale de Ouagadougou.