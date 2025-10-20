Madagascar: Problème d'eau et d'électricité - Prise en main prudente du nouveau Chef de l'État

Le Conseil présidentiel pour la refondation de la République a effectué, samedi, sa première visite de terrain au site de production électrique de la Jirama à Ambohimanambola. Une manière d'entrer dans le vif des enjeux énergétiques.

«L'heure est maintenant à l'action», avait déclaré le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, lors de son discours à l'issue de sa prestation de serment, vendredi. Le lendemain, lui et les autres membres du Conseil présidentiel se sont rendus sur le site de la Jirama, qui abrite les centrales thermiques alimentant le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA).

« De nombreux problèmes ont été constatés lors de la visite. Certains peuvent être résolus à court terme, tandis que d'autres nécessitent plus de temps. Mais des efforts seront faits pour trouver des solutions à chacun d'eux », précise une publication sur la page Facebook de la Présidence de la refondation de la République. Il s'agit de la première descente sur le terrain du nouveau Chef de l'État et de ses collaborateurs après sa prestation de serment.

Le choix du site d'Ambohimanambola pour cette première sortie n'est pas anodin. Il traduit probablement la volonté du Conseil présidentiel de prendre le dossier de l'énergie à bras le corps. Toutefois, la manière dont la visite a été communiquée laisse entendre que le Chef de l'État et son équipe avancent prudemment sur ce dossier épineux. Les longues heures de délestage sont en effet à l'origine des manifestations ayant conduit à la chute d'Andry Rajoelina, désormais ancien président de la République.

Le dossier énergétique revêt donc une portée politique majeure, mais il implique également des enjeux sociaux et économiques. Les coupures de courant ont affecté la dynamique économique: grandes entreprises et petits entrepreneurs ont été étouffés par ces interruptions prolongées.

Budget et solutions immédiates

Après des semaines de crise, une production énergétique efficace est attendue pour soutenir la relance. Les citoyens espèrent que les nouveaux dirigeants trouveront rapidement des solutions durables.

L'ancien locataire d'Iavoloha avait souligné qu'un gap d'environ 50 mégawatts est à combler pour l'approvisionnement du RIA, ce qui expliquerait les délestages. En raison de la période d'étiage, les centrales hydrauliques, dont la principale à Andekaleka, fonctionnent au minimum de leur capacité. Les centrales solaires existantes ne suffisent pas non plus à couvrir la demande.

Pour limiter les coupures, la solution immédiate consiste à faire tourner à plein régime les centrales thermiques d'Ambohimanambola. Selon une source proche du dossier, « il faut près de 500 millions d'ariary par jour » pour l'approvisionnement en carburant et éviter les coupures. Cette option a été activée depuis le début de la crise, le 25 septembre, pour calmer les tensions. Cependant, elle pèse lourdement sur les finances de l'État et n'est pas soutenable sur la durée, d'autant plus que la plupart des groupes thermiques appartiennent à des entreprises privées.

La précédente administration avait planifié l'installation de groupes de 105 mégawatts pour la Jirama, ainsi que la construction de centrales solaires de 50 mégawatts, financées par le budget de l'État. Vendredi, le colonel Randrianirina a évoqué la « rupture avec le passé » et la refondation du système de gouvernance. Dans des secteurs où l'urgence est majeure, comme l'énergie, évaluer et maintenir les projets déjà en cours relève de la continuité de l'État et n'est pas contradictoire avec la refondation.

« Nous sommes encore en phase d'installation pour le moment, et nous ne savons même pas encore comment fonctionne le budget de l'État (...) », a déclaré le Chef de l'État hier, lors du culte de présentation du nouveau bureau de l'Église réformée FJKM à Ambohimalaza. Il faudra donc agir rapidement pour répondre aux besoins énergétiques du pays.