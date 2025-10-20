Madagascar: Tennis de table - Mondiaux de Londres - Les deux équipes malgaches qualifiées

Madagascar se qualifie pour les Championnats du monde de tennis de table par équipes, hommes et dames. Le sommet mondial se tiendra à Londres, fin avril 2026.

Objectif atteint. Les pongistes de la Grande Île n'ont pas démérité aux Championnats d'Afrique de tennis de table par équipes, à Tunis, en Tunisie. La compétition s'est achevée hier. Les équipes masculine et féminine ont validé leur ticket pour les Mondiaux par équipes, qui se dérouleront à Londres du 28 avril au 10 mai 2026.

C'est la deuxième qualification mondiale pour l'équipe masculine, après sa participation l'année dernière à Busan, en Corée du Sud.

Après la médaille de bronze en double messieurs remportée par le duo Fabio Rakotoarimanana - Antoine Razafinarivo, les pongistes malgaches - tous expatriés en France - ont confirmé leur montée en puissance en décrochant leur place pour le Mondial par équipes.

Le continent africain aura le droit de présenter huit équipes, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Les nations ayant atteint les quarts de finale sont ainsi qualifiées pour le sommet mondial à Londres.

La formation masculine malgache a disputé samedi les quarts de finale, mais a été battue par la sélection marocaine (1-3). L'Olympien de Paris 2024, Fabio, s'est incliné de justesse face à Yassine Théophile, 2-3 (12/10, 11/7, 8/11, 5/11, 8/11).

Deuxième qualification

Antoine a ensuite défait Marius Benchat 3-0 (17/15, 11/8, 11/7), avant que Madagascar ne cède les deux derniers matchs. Setra Rakotoarisoa a perdu contre Reda Nemras 2-3 (11/3, 6/11, 7/11, 18/16, 8/11) et Fabio a enregistré un deuxième revers, cette fois face à Marius Benchat, 2-3 (11/8, 9/11, 11/6, 9/11, 7/11).

À l'issue de la phase de groupes, Madagascar termine deuxième derrière la Tunisie et devant la RD Congo et l'Ouganda. Lors de la phase éliminatoire, Madagascar s'est inclinée contre la Tunisie (1-3) mais s'est imposée face à la RD Congo (3-0).

Les filles ont, quant à elles, perdu contre les Algériennes en quarts de finale (0-3) samedi.

Au premier match, Edena Prévot s'est inclinée devant Jade Morice (1-3 : 9/11, 10/12, 12/10, 1/11). Hanitra Raharimanana a été battue par Tania Morice (0-3 : 7/11, 5/11, 5/11), et Niantsa Randrianarisoa a perdu face à Amina Kessaci 2-3 (8/11, 7/11, 11/8, 13/11, 7/11).

Les Malgaches terminaient deuxièmes de leur groupe derrière les Nigérianes, après une défaite contre le Nigéria (0-3) et une victoire face au Bénin (3-0).