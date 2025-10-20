Afrique: Rugby à VII - Africa Women's Cup - Les Ladies Makis se trouvent dans une poule abordable

Les présélectionnées malgaches se préparent activement pour l'Africa Cup féminine de rugby à sept, avec l'ambition d'atteindre au moins les quarts de finale.

À moins d'un mois du coup d'envoi de l'Africa Cup de rugby à VII dames, les Ladies Makis affûtent leurs armes au stade Makis d'Andohatapenaka. Sous la direction du sélectionneur Mamy Hajasoa Andriamaro, les joueuses présélectionnées s'entraînent quatre fois par semaine -- lundi, mardi, jeudi et vendredi -- pour être prêtes à relever le défi continental de l'Africa Cup prévue du 14 au 17 novembre à Nairobi.

La compétition réunira douze nations avec, à la clé, une place qualificative pour le World Rugby Challenger Series 2026 ainsi qu'un billet pour la prochaine Coupe du monde.

Cette préparation s'inscrit dans une logique de montée en puissance. De nouvelles joueuses ont intégré le groupe par rapport à la dernière édition, insufflant une dynamique fraîche. « Le niveau des équipes africaines a beaucoup évolué. Nous sommes dans la poule D avec la Tunisie et l'Égypte. Sur le papier, nous avons notre mot à dire, mais il faudra être prêtes dès le début. À partir des quarts de finale, l'élimination est directe », souligne le coach Mamy Andriamaro, conscient de l'enjeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le tournoi se tiendra sur le légendaire RFUEA Grounds de Nairobi, antre historique du rugby africain.

Si la Tunisie et l'Égypte apparaissent comme des adversaires à la portée de Madagascar, l'entraîneur insiste sur la rigueur nécessaire : « Sur le terrain, rien n'est jamais joué d'avance. Bien se préparer est la seule garantie pour éviter une déception. »

Test match prometteur

Les Ladies Makis ont entamé une phase de préparation intense axée sur la condition physique, la touche de balle, la défense, les phases statiques et la vitesse d'exécution. Chaque erreur observée en séance est systématiquement retravaillée. Un test match disputé vendredi contre une sélection masculine U18 a permis de mesurer les progrès et les points à améliorer. Les joueuses ont réussi à tenir tête aux garçons. Elles savent que le moindre détail peut faire la différence dans une compétition où le titre continental et une qualification mondiale sont en jeu.

Dans l'historique des rencontres entre Madagascar et la Tunisie depuis 2019, Madagascar mène en termes de victoires : quatre victoires successives, 5-0 et 14-7 en 2019, 19-10 en 2021 et 25-5 au tournoi de qualification olympique en 2023.

Pour Madagascar, cette Africa Cup dépasse le cadre d'un simple tournoi. C'est une vitrine pour le rugby féminin de la Grande Île. Depuis leur participation historique à la Coupe du monde 2022 en Afrique du Sud, les Ladies Makis cherchent à confirmer leur place parmi les meilleures équipes du continent.