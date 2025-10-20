Madagascar: Miss Tourism International - Hendry Tsiky finit dans le top 20

La représentante malgache Hendry Tsiky s'est illustrée lors de la grande finale du Miss Tourism International 2025, en décrochant une place dans le top 20 mondial à Genting, en Malaisie.

Le Resorts World Genting, à Pahang (Malaisie), a accueilli ce 18 octobre 2025 la 28e édition du concours Miss Tourism International. Véritable vitrine mondiale du tourisme et des échanges culturels, l'événement a réuni 37 pays autour d'un même objectif : promouvoir la beauté, l'élégance et les initiatives locales en faveur du développement durable.

Parmi les concurrentes, Hendry Tsiky, élue Miss Tourism Madagascar, a marqué les esprits. Grâce à son aisance scénique et à son engagement culturel, elle a su conquérir le public et le jury, se classant parmi les 20 meilleures candidates de la compétition.

Patriotisme

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pidèle à ses racines, la jeune ambassadrice a mis en lumière le raffinement de la culture malgache, arborant des tenues en soie et en soga, symboles du savoir-faire artisanal du pays. Une prestation applaudie sur les réseaux sociaux malgaches, qui saluent sa grâce et son patriotisme.

Reconnaissante envers son pays et son public, Hendry Tsiky a exprimé sa gratitude : « Merci infiniment à tout le peuple malgache pour votre amour et vos encouragements tout au long de cette belle aventure. Représenter Madagascar à Miss Tourism International a été un immense honneur, et faire partie du top 20 est une fierté que je vous dédie à tous. Cette expérience restera gravée dans mon coeur -- pour ma patrie, pour vous.»

Cette performance représente, malgré elle, une victoire symbolique pour Madagascar : au-delà du classement, Hendry Tsiky a offert au pays une visibilité accrue sur la scène internationale, renforçant ainsi sa présence dans les forums mondiaux du tourisme et de la culture.

Si la couronne principale de Miss Tourism International a été remise à la Polonaise Zuzanna Balonek, l'édition 2025 a également mis en avant d'autres titres destinés à promouvoir diverses facettes du tourisme mondial.

Ainsi, la Philippine Christine Eds Enero a été élue Miss Tourism Queen of the Year, la Chinoise Doris (Bai Duo Lan) a remporté le titre de Miss Tourism Metropolitan, la Colombienne Andrea Pineda celui de Miss Tourism Cosmopolitan, et la Kényane Mitchelle Otieno a été sacrée Miss Tourism Global.

Bien que la couronne principale n'ait pas été remportée par Hendry Tsiky, sa participation et sa prestation exemplaire demeurent une source de fierté pour Madagascar. En intégrant le top 20, elle a su mettre en valeur la richesse culturelle de son pays et démontrer que l'engagement, la passion et le courage comptent autant que le résultat final. Cette expérience restera gravée dans sa mémoire et dans celle des Malgaches, rappelant que faire de son mieux est déjà une victoire.