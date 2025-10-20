Sénégal: Saint-Louis - Hugues Diaz salue la carrière exceptionnelle de Souleymane Faye

Saint-Louis — Le directeur des Arts, Hugues Diaz, a rendu un vibrant hommage à l'artiste-musicien Souleymane Faye, saluant une carrière hors du commun et appelant à préserver et valoriser des figures de cette trempe.

"Si nous avons des hommes comme Souleymane, je pense qu'il faut les préserver. Il faut les valoriser. Il faut leur rendre hommage pendant qu'ils sont là. Et notre venue ici à Saint-Louis dans le cadre du lancement de ce cinquantenaire est un signe de reconnaissance des autorités étatiques", a-t-il déclaré.

Diaz, s'exprimait ainsi, samedi, à l'Institut français de Saint-Louis, lors d'un panel organisé pour célébrer les 50 ans de carrière de l'artiste.

Le directeur des Arts a décrit Souleymane Faye comme une légende vivante de la musique sénégalaise, dont le parcours et la créativité continuent d'inspirer plusieurs générations.

Le lancement du cinquantenaire a été marqué par diverses activités, dont un panel animé par la professeure Khadidiatou Diallo, de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Cette dernière est revenue sur la riche carrière et l'apport artistique de Souleymane Faye, surnommé "Diégo".

A l'issue du panel, l'artiste et son staff ont tenu un point de presse pour échanger avec les journalistes sur les temps forts de ses cinq décennies d'engagement musical. La journée devait s'achever par un concert au jardin de l'Institut français, moment fort de cette célébration.

Souleymane Faye, connu également sous les surnoms de "Diégo", "Jules Faye" ou encore le "Bob Dylan sénégalais", est une figure emblématique de la scène musicale nationale.

Né à Dakar en 1951, il est reconnu comme l'un des plus grands paroliers du pays, un artiste libre et anticonformiste dont les textes poétiques et philosophiques interrogent la société sénégalaise avec humour, tendresse et profondeur, indique un dossier de presse dont l'APS a reçu copie.

Avec plus d'un demi-siècle de carrière, Souleymane Faye a marqué plusieurs générations par son style singulier, sa théâtralité sur scène et sa capacité à transcender les genres musicaux.