Sénégal: Saint-Louis - Hugues Diaz salue la carrière exceptionnelle de Souleymane Faye

19 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le directeur des Arts, Hugues Diaz, a rendu un vibrant hommage à l'artiste-musicien Souleymane Faye, saluant une carrière hors du commun et appelant à préserver et valoriser des figures de cette trempe.

"Si nous avons des hommes comme Souleymane, je pense qu'il faut les préserver. Il faut les valoriser. Il faut leur rendre hommage pendant qu'ils sont là. Et notre venue ici à Saint-Louis dans le cadre du lancement de ce cinquantenaire est un signe de reconnaissance des autorités étatiques", a-t-il déclaré.

Diaz, s'exprimait ainsi, samedi, à l'Institut français de Saint-Louis, lors d'un panel organisé pour célébrer les 50 ans de carrière de l'artiste.

Le directeur des Arts a décrit Souleymane Faye comme une légende vivante de la musique sénégalaise, dont le parcours et la créativité continuent d'inspirer plusieurs générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lancement du cinquantenaire a été marqué par diverses activités, dont un panel animé par la professeure Khadidiatou Diallo, de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Cette dernière est revenue sur la riche carrière et l'apport artistique de Souleymane Faye, surnommé "Diégo".

A l'issue du panel, l'artiste et son staff ont tenu un point de presse pour échanger avec les journalistes sur les temps forts de ses cinq décennies d'engagement musical. La journée devait s'achever par un concert au jardin de l'Institut français, moment fort de cette célébration.

Souleymane Faye, connu également sous les surnoms de "Diégo", "Jules Faye" ou encore le "Bob Dylan sénégalais", est une figure emblématique de la scène musicale nationale.

Né à Dakar en 1951, il est reconnu comme l'un des plus grands paroliers du pays, un artiste libre et anticonformiste dont les textes poétiques et philosophiques interrogent la société sénégalaise avec humour, tendresse et profondeur, indique un dossier de presse dont l'APS a reçu copie.

Avec plus d'un demi-siècle de carrière, Souleymane Faye a marqué plusieurs générations par son style singulier, sa théâtralité sur scène et sa capacité à transcender les genres musicaux.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.