Sénégal: Richard-Toll - L'eau du réseau public 'globalement conforme aux normes de potabilité' (étude)

Richard-Toll — Une étude scientifique sur la qualité de l'eau et l'assainissement urbain menée à Richard-Toll révèle que l'eau distribuée par le réseau public dans cette localité du nord du pays est globalement "conforme aux normes de potabilité".

Cette étude a été réalisée en partenariat avec les universités Gaston Berger de Saint-Louis, de Barcelone et de Gérone, en Espagne, dans le cadre d'un programme de gouvernance environnementale et de participation citoyenne, avec le soutien de l'ONG Mon-3.

"L'eau distribuée par le réseau public à Richard-Toll est conforme aux normes de potabilité, bien qu'elle connaisse parfois des pics de turbidité pendant l'hivernage", a indiqué samedi Ousmane Sow, directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis.

L'étude vise à répondre aux préoccupations croissantes des populations locales quant à la qualité de l'eau dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et une agriculture intensive", a ajouté M. Sow;

Le directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis intervenait lors de l'atelier de restitution des résultats de l'étude en présence de divers acteurs.

Il a souligné la nécessité de "renforcer temporairement les dispositifs de traitement durant cette période critique".

Le directeur de l'ARD a également insisté sur l'importance d'une approche scientifique pour dépasser les perceptions souvent alarmistes de la population, "généralement fondées sur des rumeurs ou un déficit d'informations fiables".

Cette étude met en garde contre les risques sanitaires liées à l'utilisation des eaux de surface et des puits traditionnels.

"En revanche, les résultats concernant les eaux de surface et les puits traditionnels sont jugés beaucoup plus préoccupants. Ces sources encore utilisées par certaines populations présentent d'importants risques sanitaires et nécessitent un traitement rigoureux avant toute consommation", a averti M. Sow.

Selon les auteurs, l'étude met en évidence plusieurs sources de pollution liées aux activités humaines, notamment l'usage intensif de pesticides dans l'agriculture industrielle et familiale, ainsi que les rejets domestiques non traités, qui contribuent à la dégradation des ressources en eau.

"Les ressources sont vulnérables, d'où l'importance pour les usagers de modifier leurs comportements, tant dans l'utilisation des produits chimiques que dans la gestion des eaux usées", a fait savoir Ousmane Sow;

De son côté, Mamadou Ciss, conseiller municipal et représentant le maire de Richard-Toll à cette rencontre, a rappelé que cette étude s'inscrit dans une démarche participative engagée depuis juillet 2024.

"Avec l'appui des chercheurs et de la société civile, nous avons voulu répondre aux préoccupations des citoyens en nous appuyant sur des données scientifiques fiables", a-t-il souligné.

La restitution de cette étude marque une étape importante dans l'élaboration d'une feuille de route destinée à améliorer durablement la qualité de l'eau et l'efficacité de l'assainissement dans la commune, a dit M. Ciss.