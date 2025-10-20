Sénégal: Cayar - La commune prime ses meilleurs élèves lors de sa première Journée de l'excellence

Cayar — La commune de Cayar a organisé, samedi, sa première Journée de l'excellence, une initiative visant à récompenser les élèves les plus méritants et à encourager le corps enseignant pour ses efforts au service de l'éducation, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui ce qui nous réunit, c'est la première journée de l'excellence de Cayar", a déclaré le maire de la commune, Alioune Ndoye, soulignant que cette décision du conseil municipal revêt une double importance.

Selon lui, cette journée permet à la fois de stimuler l'émulation entre les apprenants et de rendre hommage aux enseignants ainsi qu'aux partenaires sociaux pour leurs bons et loyaux services rendus à la communauté éducative.

La mairie a mobilisé une enveloppe de plus de 15 millions de francs CFA, provenant du Fonds de dotation et de ses ressources propres, pour l'organisation de l'événement, avec le concours de la Mutuelle d'épargne locale.

Ce financement a permis de récompenser les lauréats et de doter les établissements scolaires de matériel pédagogique, notamment des ordinateurs, des rames de papier et des clés USB destinés à faciliter le travail des enseignants.

Le maire Alioune Ndoye a par ailleurs annoncé que la municipalité continuera à équiper les écoles, collèges et lycées en fournitures scolaires, tout en poursuivant le programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures éducatives.

"Mon ambition est de garantir à tous une éducation de qualité, quoi qu'il m'en coûte", a-t-il affirmé.

Dans cette dynamique, la commune a déjà construit trois salles de classe et en a réhabilité trois autres dans le moyen secondaire, bien que ce niveau d'enseignement ne relève pas directement de sa compétence.

La mairie prévoit également la construction de nouvelles salles de classe au collège afin d'accueillir les nombreux élèves admis en sixième à la suite des résultats remarquables obtenus aux derniers examens scolaires.

Alioune Ndoye a enfin rappelé que la municipalité continue de prendre en charge le loyer des étudiants originaires de Cayar inscrits dans les universités de Dakar, Bambey et Ziguinchor.