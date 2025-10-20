Sénégal: Mékhé - Un homme de 28 ans meurt à la suite d'une bagarre

Mékhé — Un homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche, à Mékhé (département de Tivaouane, ouest), à la suite d'une violente altercation survenue au quartier Ndiop, a appris l'APS, de source sécuritaire.

La victime, âgée de 28 ans, célibataire, père d'un enfant, aurait succombé à une blessure qui lui aurait été causée par un tesson de bouteille, selon la même source.

L'auteur présumé aurait porté le coup fatal à son vis-a-vis, à la suite d'une rixe entre les deux jeunes qui courtisaient une même fille.

Le drame s'est produit aux environs de 23 heures. Le corps sans vie du défunt a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue du district sanitaire de Mékhé.

Le présumé meurtrier a été interpellé et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Mékhé, qui a ouvert une enquête, pour élucider les circonstances exactes du drame.