Sénégal: Louga - Le Mouvement And Jarign offre 1000 kits scolaires à des élèves du primaire

Louga — Le président du Mouvement And Jarign Louga, Amar Thiam, a offert samedi mille kits scolaires à des élèves du cycle primaire issus de familles vulnérables, à l'occasion de la deuxième édition du projet "Rentrée scolaire pour tous".

Organisée à la Place civique Mansour Mbouna Ndiaye, cette initiative vise à accompagner les familles modestes pour une rentrée scolaire réussie.

"Nous avons mobilisé 1000 kits scolaires composés de sacs, cahiers, ardoises, stylos et matériel de géométrie. Ce geste symbolise notre engagement à soutenir les enfants issus des couches défavorisées et à appuyer les autorités éducatives dans leurs efforts", a expliqué Amar Thiam à l'issue de la cérémonie de remise du don.

Il a précisé que les bénéficiaires ont été recensés dans les quartiers périphériques de Louga, en collaboration avec les délégués de quartiers et les badiénou gokh.

Selon lui, le coût global de l'opération dépasse cinq millions de francs CFA. Il a souligné que cette action s'inscrit dans une dynamique de solidarité visant à répondre aux besoins urgents des populations.

"Nous avons voulu venir en aide aux familles en difficulté, mais aussi accompagner les autorités académiques pour un bon déroulement de la rentrée dans les écoles publiques", a-t-il ajouté.

Le président du Mouvement And Jarign a par ailleurs insisté sur le contexte économique difficile que traverse le pays, rappelant que de nombreux ménages peinent à faire face aux dépenses scolaires.

Il a exhorté les élèves bénéficiaires à redoubler d'efforts dans leurs études afin de "devenir demain l'élite capable de sortir leurs parents de la précarité".

La représentante de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Louga, Rokhaya Faye, a salué "un geste noble et inspirant", soulignant qu'il témoigne d'une réelle sensibilité aux besoins des enfants. Elle a remercié le mouvement pour son appui constant au secteur éducatif local.

Le président des délégués de quartiers de Louga, Mamadou Sy, a également félicité Amar Thiam pour son engagement social.

"Il est présent sur tous les fronts (...). En offrant ces kits, il soulage les parents et contribue à la réussite de nos enfants", a-t-il déclaré.