Sénégal: Kaolack - Poursuite des opérations de désencombrement sous la supervision du préfet

Kaolack — Les opérations de désencombrement se sont poursuivies samedi dans plusieurs artères de la ville de Kaolack (centre), sous la supervision du préfet Latyr Ndiaye, a constaté l'APS.

Placées sous la coordination de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique, avec l'appui d'autres services techniques déconcentrés, ces opérations ont mobilisé d'importants moyens humains et matériels.

Les équipes sont notamment intervenues le long de la Route nationale n°1 (RN1), sur l'axe reliant le Complexe "Coeur de ville" à Kahone.

Les actions menées sur ce tronçon ont permis de libérer plusieurs zones stratégiques précédemment occupées par des marchés spontanés, kiosques, cantines, étals, tables et autres installations anarchiques.

Des garages de mécaniciens installés sans autorisation, ainsi que des dépôts sauvages et des habitats précaires, ont également été démantelés par les équipes déployées sur le terrain depuis le lancement officiel des opérations jeudi dernier.

"Les opérations se sont déroulées dans le calme, la rigueur et le professionnalisme, traduisant l'engagement constant de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique à restaurer l'ordre, assainir les emprises et améliorer durablement le cadre de vie des populations", a déclaré Cheikh Diouf, responsable de cette structure.