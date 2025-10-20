Sénégal: Kaolack - Poursuite des opérations de désencombrement sous la supervision du préfet

19 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Les opérations de désencombrement se sont poursuivies samedi dans plusieurs artères de la ville de Kaolack (centre), sous la supervision du préfet Latyr Ndiaye, a constaté l'APS.

Placées sous la coordination de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique, avec l'appui d'autres services techniques déconcentrés, ces opérations ont mobilisé d'importants moyens humains et matériels.

Les équipes sont notamment intervenues le long de la Route nationale n°1 (RN1), sur l'axe reliant le Complexe "Coeur de ville" à Kahone.

Les actions menées sur ce tronçon ont permis de libérer plusieurs zones stratégiques précédemment occupées par des marchés spontanés, kiosques, cantines, étals, tables et autres installations anarchiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des garages de mécaniciens installés sans autorisation, ainsi que des dépôts sauvages et des habitats précaires, ont également été démantelés par les équipes déployées sur le terrain depuis le lancement officiel des opérations jeudi dernier.

"Les opérations se sont déroulées dans le calme, la rigueur et le professionnalisme, traduisant l'engagement constant de la Délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique à restaurer l'ordre, assainir les emprises et améliorer durablement le cadre de vie des populations", a déclaré Cheikh Diouf, responsable de cette structure.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.