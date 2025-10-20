Afrique de l'Ouest: Décès d'un jeune footballeur sénégalais au Ghana - Dakar saisit Accra pour diligenter une enquête

19 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé, samedi, le décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, à Kumasi, au Ghana.

Cheikh Touré est décédé ce vendredi (...) le jeune sénégalais aurait été victime d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds, d'après les premières investigations menées par les services consulaires, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public samedi.

"Selon les informations recueillies par l'Ambassade du Sénégal à Accra, la dépouille du défunt a été déposée à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d'Ashanti, située à environ 250 km d'Accra", selon la même source.

Elle informe également que les" autorités ghanéennes compétentes ont été officiellement saisies afin de diligenter une enquête approfondie sur les circonstances exactes du décès".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dès ce dimanche, poursuit le texte, "deux agents de l'Ambassade seront dépêchés à Kumasi, pour assister les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires afin de préparer, en lien avec la famille, le rapatriement de la dépouille au Sénégal dès que les autorisations nécessaires auront été obtenues".

"Le ministère tient à exprimer sa profonde compassion à la famille éplorée et à rassurer que ce dossier fait l'objet d'un suivi attentif", lit-on dans le communiqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.