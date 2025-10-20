Afrique de l'Ouest: Décès d'un jeune footballeur sénégalais au Ghana - Dakar saisit Accra pour diligenter une enquête

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé, samedi, le décès du jeune footballeur sénégalais Cheikh Touré, à Kumasi, au Ghana.

Cheikh Touré est décédé ce vendredi (...) le jeune sénégalais aurait été victime d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds, d'après les premières investigations menées par les services consulaires, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public samedi.

"Selon les informations recueillies par l'Ambassade du Sénégal à Accra, la dépouille du défunt a été déposée à la morgue Ebenezer de Tafo, dans la région d'Ashanti, située à environ 250 km d'Accra", selon la même source.

Elle informe également que les" autorités ghanéennes compétentes ont été officiellement saisies afin de diligenter une enquête approfondie sur les circonstances exactes du décès".

Dès ce dimanche, poursuit le texte, "deux agents de l'Ambassade seront dépêchés à Kumasi, pour assister les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires afin de préparer, en lien avec la famille, le rapatriement de la dépouille au Sénégal dès que les autorisations nécessaires auront été obtenues".

"Le ministère tient à exprimer sa profonde compassion à la famille éplorée et à rassurer que ce dossier fait l'objet d'un suivi attentif", lit-on dans le communiqué.