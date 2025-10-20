Congo-Kinshasa: Dos à dos !

L'UDPS reste déterminée à occuper la présidence de l'Assemblée nationale après la démission de Vital Kamerhe. Le parti présidentiel affiche ses ambitions en attendant la décision de sa haute hiérarchie. Jusqu'à preuve du contraire, aucun nom n'est encore cité. Le 1er vice-président de cette institution issu de l'UDPS se contente d'assumer son intérim au perchoir.

Il sied de souligner que l'enjeu est de taille pour le remplaçant de l'ancien speaker. Le spectre du dialogue plane si Doha parvenait à un accord à l'instar de celui du 27 juin à Washington. Il y a donc nécessité que le successeur de Vital Kamerhe réponde aux critères de choix de Félix Tshisekedi. La configuration politique qui s'esquisse, appelle à choisir des personnes en qui l'on a confiance.

Pour rappel, après la démission de Kamerhe, le 22 septembre dernier, il y a eu tollé au directoire de l'UNC pour exiger des explications auprès de l'UDPS. Mais, la situation n'a pas viré au drame après que le leader de l'UNC a réitéré sa loyauté au Chef de l'Etat. Plus aucune agitation. Tout le monde s'est rangé sur l'orientation de son leader.

La nature ayant horreur du vide, très rapidement, les ambitions se sont déchainées dans l'UNC. Sans attendre, l'option pouvant être levée par le parti, deux cadres de l'UNC ont eu à exprimer leurs ambitions à occuper la présidence de la chambre basse du Parlement. Ce, alors que l'UNC évite toute confrontation avec l'UDPS préférant s'en remettre à la haute autorité de l'Union sacrée.

C'est dans ce sens que le directoire de l'UNC tente de calmer le jeu entre deux de ses cadres qui ont manifesté leur intention de briguer le perchoir. Deux camps en lice : le premier avec Aimé Boji Sangara, ancien ministre du Budget et actuel patron de l'Industrie. Tandis que le deuxième, avec le député national Jean-Baudouin Mayo.

Pour rétablir l'ordre, les deux prétendants ont été renvoyés dos à dos après une montée de tension. Raison pour laquelle, dans un communiqué du directoire dudit parti, il a été précisé que l'UNC n'a pas encore désigné de candidat pour succéder à Vital Kamerhe.

Il est vrai de rappeler que Vital Kamerhe a été porté à la présidence de l'Assemblée nationale après les primaires qui ont été organisés au niveau de la plateforme présidentielle. Il n'est pas acquis, pour cette fois-ci, qu'on devra recourir au même système. L'énigme demeure quant au choix du successeur de Vital Kamerhe.