Congo-Kinshasa: 151ème Assemblée de l'UIP - Sama Lukonde plaide pour un appui soutenu au processus de paix au pays

En marge des travaux préparatoires de la 151ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), le Président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a élevé la voix, vendredi dernier, au Centre International des Conférences de Genève, pour solliciter l'appui du groupe géopolitique africain aux différents processus de paix engagés par la République Démocratique du Congo face à l'insécurité persistante et aux souffrances humanitaires dans sa partie orientale.

Cette rencontre, présidée par l'Honorable Angela Thokozila Didier, Présidente de l'Assemblée nationale de la République d'Afrique du Sud, a permis de valider la demande formulée par le Speaker de la Chambre haute du Parlement congolais. Les travaux ont par ailleurs porté sur la désignation des représentants africains au sein du Comité exécutif de l'UIP, la répartition des postes à pourvoir durant la 151ème Assemblée ainsi que l'élection du Président du Groupe africain pour la sous-région Afrique de l'Ouest.

Le plaidoyer de la RDC sous la vision du Chef de l'Etat

Mandataire politique, Sama Lukonde a rappelé aux délégués que la RDC se bat, sous l'impulsion du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rétablir durablement la paix et la dignité humaine au sein des communautés meurtries par l'agression et le terrorisme dans l'Est du pays.

« En tant que parlementaires, nous avons le devoir de travailler pour la paix, la démocratie et le social des populations, particulièrement sur le volet humanitaire », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'un accompagnement fort du Groupe africain.

Il a également rappelé la récente mission de bons offices du Secrétaire général de l'UIP, M. Martin Chungong, dépêché successivement à Kinshasa et à Kigali afin de maintenir la question congolaise au coeur de l'agenda international et d'en garantir le suivi dans un cadre multilatéral, inclusif et crédible.

Un alignement des efforts régionaux et internationaux

Le Président du Sénat a, en outre, salué l'implication active des mécanismes régionaux et internationaux -- de la SADC, de l'Union Africaine, de l'Angola, ainsi que les engagements en cours dans les cadres de Washington et de Doha lesquels constituent, a-t-il souligné, des leviers diplomatiques majeurs pour la restauration de la paix.

À l'approche de l'ouverture officielle de la 151ème Assemblée de l'UIP, Sama Lukonde a ainsi sollicité un soutien politique ferme au bénéfice de la RDC, tant pour les efforts sécuritaires que pour l'intervention humanitaire, au regard de l'ampleur de la crise que vivent les populations civiles.

La délégation congolaise

La délégation congolaise ayant pris part à ces assises préparatoires était composée des Sénateurs, de Députés Nationaux ainsi que de membres du personnel administratif accompagnant le Président de la Chambre haute.