Le Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers des accords de paix en RDC et dans la Région des Grands Lacs a pris fin ce vendredi 17 octobre à l'hôtel Pullman de Kinshasa, après trois jours d'intenses réflexions et de débats constructifs. Organisé à l'initiative du Comité de Crise pour la Paix et la Sécurité en RDC (CCPS-RDC), cet événement placé sous le thème « Ensemble pour le développement, la paix et la responsabilité partagée » a réuni plusieurs personnalités socio-politiques, des représentants du gouvernement, des acteurs de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers venus de toutes les provinces du pays.

Transformer les accords de paix en leviers de développement

L'objectif principal de ce forum était d'examiner en profondeur la dimension socio-économique et minière des différents accords de paix signés en RDC et dans la région des Grands Lacs, afin d'en faire de véritables leviers de développement et non des simples textes de bonnes intentions.

Les participants ont rappelé que la RDC, bien que riche en ressources naturelles, continue de subir une instabilité chronique à l'Est, marquée par des guerres d'agression, des violences communautaires et des violations massives des droits humains. Ces conflits trouvent souvent leur origine dans le contrôle et le pillage des minerais stratégiques, moteur économique pour certains groupes armés et pays voisins.

Le forum a ainsi voulu rompre avec le cycle « minerais et conflits » pour bâtir une nouvelle dynamique fondée sur la gouvernance responsable, la transparence et la valorisation locale des ressources.

Dans son mot d'ouverture, Maître Patient Bashombe Matabishi, coordonnateur du CCPS-RDC, a souligné que cette rencontre n'avait pas pour but de critiquer, mais de construire : « Ce forum n'est ni une tribune de critiques, ni un espace d'analyse politicienne. Nous voulons tirer le meilleur profit possible des accords de paix sur les plans social, économique et minier, afin que notre peuple en soit le premier bénéficiaire »

Durant les trois jours de travaux, les participants ont analysé les défis liés à la mise en oeuvre des accords de paix, notamment l'Accord-cadre d'Addis-Abeba (2013) et les plus récents accords de Washington et Doha, tout en évaluant leur impact sur la gouvernance minière, la sécurité régionale et le développement local.

Des interventions ont également porté sur les efforts du gouvernement congolais et des institutions régionales comme la CIRGL, la SADC, l'EAC et l'Union africaine, sans oublier la récente Résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui désigne explicitement le Rwanda comme pays agresseur de la RDC.

Cinq commissions thématiques pour des recommandations concrètes

Les travaux se sont articulés autour de cinq commissions thématiques : Gouvernance minière ; Paix, sécurité et cohésion sociale ; Coopération économique et intégration régionale ; Promotion des investissements, création des chaînes de valeur locale et amélioration du climat des affaires ; Justice environnementale et transitionnelle

Ces commissions ont produit des analyses approfondies et formulé des recommandations concrètes destinées aux autorités nationales et partenaires internationaux.

Lors de la cérémonie de clôture, Maître Patient Bashombe a salué la qualité des échanges et la pertinence des propositions formulées : « Vos analyses ont été profondes, vos propositions pertinentes et vos engagements sincères. Ce forum n'a pas été un simple cadre de discussions, mais un véritable laboratoire d'idées, un espace de vérité et d'espérance pour le Congo »

Il a également félicité les membres des commissions pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique, soulignant que les conclusions issues de ces travaux constituent désormais une feuille de route nationale claire et structurée pour renforcer la paix et la gouvernance responsable dans le secteur minier.

Les participants ont insisté sur la nécessité de passer de la théorie à la mise en oeuvre, afin de garantir une exploitation minière au service du développement humain, du progrès social et de la stabilité nationale.

Le forum a également mis en avant le rôle crucial de la société civile dans la surveillance des politiques minières, la promotion de la transparence, la lutte contre la corruption et la défense des droits des communautés locales affectées par les activités extractives.

Satisfaits de l'organisation et du déroulement des travaux, les participants ont exprimé leur gratitude au Comité de Crise pour la Paix et la Sécurité en RDC pour cette initiative salutaire.

La clôture du forum s'est achevée sur une note d'espoir et un engagement collectif : bâtir une paix durable, une économie minière inclusive et une gouvernance fondée sur la responsabilité partagée et le patriotisme.