Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi reçoit les lettres de créance de 5 nouveaux Ambassadeurs accrédités en RDC

Ce jeudi 16 octobre, à sa résidence officielle du Mont Ngaliema, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance de cinq ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC).

Il s'agit de Messieurs Nacim Gaouaou, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, Léo Trembley de la Confédération helvétique (Suisse), Bjorn Klouman Bekken du Royaume de Norvège, Sipapela Cletius Sipapela de la Namibie et Abdoulaye Bathily du Sénégal.

Né en 1971 à Alger, le diplomate algérien est licencié en Sciences économiques à l'Institut de Sciences économiques à Alger. En 2005, il a obtenu l'attestation de formation en Diplomatie à l'Institut diplomatique et Relations internationales. Avant d'être accrédité en RDC, il était Ambassadeur, représentant permanent adjoint près les Nations-Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique.

Pour ce qui est du nouvel ambassadeur suisse en RDC, Leo Trembley, c'est un expérimenté qui a occupé la fonction de Chef de mission adjoint au sein de l'ambassade de Suisse en charge de la Côte d'ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Sierra Léone et du Liberia.

Bjorn Klouman, le diplomate norvégien a été, avant sa nomination en RDC, Secrétaire d'ambassade à l'ambassade de Norvège à Kaboul, en Afghanistan et stagiaire au ministère des Affaires étrangères à Oslo. Il est détenteur d'un master en Sciences politiques.

Parmi les récentes et plus importantes fonctions qu'il a exercées récemment en diplomatie figure sa nomination au cabinet du Premier ministre ; chargé d'affaires en Israël et sa mission à la délégation des Nations unies à New York.

Pays ami de la RDC, la Norvège a soutenu la candidature congolaise pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.

Nouvel ambassadeur de la Namibie en RDC, Monsieur Sipapela Cletius a servi son pays dans plusieurs domaines en qualité de Conseiller régional. La RDC et la Namibie entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la sécurité et la politique.

Enfin, le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en RDC était, avant sa nomination, Secrétaire ad intérim des organisations internationales et de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Ces différentes cérémonies solennelles marquent le début officiel de la mission diplomatique de ces nouveaux ambassadeurs en RDC et témoignent de la vitalité des relations d'amitié et de coopération entre la RDC et leurs États respectifs.