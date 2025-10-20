Un incendie d'une rare intensité a coûté la vie à quatre personnes dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025, à Bouaké, précisément au quartier Broukro, au niveau du 7e arrêt. Alertés à 00h54, les éléments de la 3e Compagnie du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) de Bouaké se sont immédiatement rendus sur les lieux pour circonscrire les flammes.

Selon les secours, il s'agissait d'un feu d'appartement situé dans une habitation de plain-pied. Grâce à l'efficacité des soldats du feu, le sinistre a pu être maîtrisé à l'aide de deux petites lances. Cependant, le drame a déjà fait des victimes : sept au total, dont quatre personnes calcinées et trois autres mises en sécurité. La police nationale, la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE) et les services funéraires étaient également présents pour prêter main-forte aux opérations.

Les causes exactes de l'incendie restent pour l'heure indéterminées, mais les autorités locales appellent à la prudence et à la vigilance. Cet événement tragique remet en lumière les dangers liés aux installations électriques défectueuses, aux branchements anarchiques et à la mauvaise utilisation du gaz domestique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les sapeurs-pompiers rappellent quelques consignes essentielles pour éviter de tels drames : vérifier régulièrement ses installations électriques et de gaz, ne jamais laisser sans surveillance un appareil de chauffage ou de cuisson, éviter les surcharges de prises multiples et toujours fermer la bouteille de gaz après utilisation.

Ce nouveau drame plonge le quartier Broukro dans la consternation. Les habitants, sous le choc, appellent à un renforcement de la sensibilisation et à l'installation d'équipements de sécurité domestique. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'incendie et situer les responsabilités.