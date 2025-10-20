Cote d'Ivoire: Solidarité et inclusion - La Fondation Ecobank équipe un centre pour enfants handicapés à Yopougon

La solidarité d'entreprise a encore parlé. La Fondation Ecobank a fait don d'un important lot de matériel au Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés (CESEH) de Yopougon, le samedi 18 octobre 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence du personnel administratif, des parents et des enfants bénéficiaires.

Le don, composé de 10 tablettes, 1 vidéoprojecteur, 1 écran interactif de 55 pouces, 5 ordinateurs (dont 1 portable et 4 fixes), de la connexion Internet, ainsi que de pots de peinture et de toitures neuves, s'inscrit dans la droite ligne du thème choisi par la Fondation : « Transformer l'Afrique grâce à l'éducation ».

Cette initiative traduit l'engagement d'Ecobank à contribuer au bien-être des populations, en particulier des enfants en situation de handicap.

Selon M. Harry Paul, directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire, cette action vise avant tout à « donner le sourire aux enfants » et à accompagner les encadreurs dans leur mission quotidienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre objectif, c'est d'appuyer les structures d'accueil, mais surtout de donner du sourire à cette catégorie d'enfants et à leurs parents. Ces équipements leur permettront de travailler dans de meilleures conditions », a-t-il expliqué.

Le directeur général a également souligné que ce geste met en avant la solidarité et la responsabilité sociale de la banque, tout en annonçant la mise en place prochaine d'une formation gratuite en intelligence artificielle (IA) au profit des enfants, des encadreurs et des parents.

Touchée par cette marque d'attention, Mme Coulibaly Émilienne, présidente de l'Ong Dignité Droits des Enfants de Côte d'Ivoire (DDE-CI) et directrice du CESEH, a exprimé sa profonde gratitude envers la Fondation Ecobank.

« Ce don vient renforcer nos capacités et améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Nous en ferons bon usage pour le bonheur de tous », a-t-elle assuré.

Par cet acte de générosité, la Fondation Ecobank réaffirme sa volonté de bâtir une société inclusive où chaque enfant, quelles que soient ses capacités, a droit à l'éducation et à l'épanouissement.