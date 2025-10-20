Cote d'Ivoire: Niablé - Des pisciculteurs formés à la production du tilapia

Une quinzaine de pisciculteurs venus de plusieurs localités de l'Est de la Côte d'Ivoire participent, depuis le 17 octobre 2025, à Niablé (située à 22 km au sud-est d'Abengourou), à un atelier de formation dédié à la production du tilapia, l'un des poissons les plus prisés du marché ivoirien.

Selon Maurice Sawadogo, président du conseil d'administration de l'Interprofession aquacole de Côte d'Ivoire, cette session s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur, financé par la Banque africaine de développement (BAD).

L'objectif, précise-t-il, est de doter les pisciculteurs de compétences pratiques afin d'améliorer leur productivité et de contribuer à l'autosuffisance nationale en poisson.

« On ne peut pas faire de la pisciculture sans maîtriser le milieu d'élevage et les paramètres essentiels tels que la qualité de l'eau ou la densité des alevins. Ces connaissances sont indispensables pour optimiser la production », a souligné M. Sawadogo.

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire importe chaque année plus de 800 000 tonnes de poissons, pour un coût supérieur à 500 milliards de francs CFA, ce qui justifie la nécessité de renforcer la production locale et de valoriser le savoir-faire national.

De son côté, la formatrice Yao Léontine, productrice expérimentée de tilapia, a indiqué que l'atelier s'étalera sur deux jours et portera sur neuf modules pratiques, notamment l'écloserie, la reproduction, le traitement hormonal, la qualité de l'eau, la gestion de la biosécurité et la maîtrise des géniteurs.

Les participants, issus des localités d'Agboville, Akoupé, Niablé et Azaguié, saluent une initiative jugée essentielle pour dynamiser la filière aquacole dans la région et améliorer les revenus des producteurs.