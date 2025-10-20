Togo: Près de 41% de la population souffre de déficiences visuelles

19 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo fait face à un taux alarmant de déficiences visuelles : 40,8 % de la population est concernée, selon les résultats de l'enquête RAAB (Rapid Assessment of Avoidable Blindness) publiée par le ministère de la Santé.

Les personnes âgées de 50 ans et plus sont les plus touchées, et la majorité d'entre elles souffrent de déficience visuelle bilatérale.

L'étude révèle que la cataracte demeure la principale cause de cécité bilatérale, représentant 61,7 % des cas dans le sud du pays et 66,5 % dans le nord. Cependant, 84 % des causes de déficiences visuelles sont curables, notamment grâce à des interventions sur la cataracte ou la correction des erreurs de réfraction.

Pour faire face à cette situation, une campagne de chirurgie oculaire a été lancée dans le pays.

Elle est financée par la Banque islamique de développement (BID).

Jusqu'au 14 novembre prochain, près de 2 000 patients atteints de cataracte seront opérés gratuitement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.