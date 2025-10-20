Togo: Construire mieux, pour moins cher

Le Centre de Construction de Logement (CCL), organisme parapublic placé sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme, a mis en lumière les nombreux avantages de l'utilisation de la terre stabilisée dans le secteur du bâtiment.

À la fois économique, écologique et efficace en matière de régulation thermique, ce matériau local s'impose comme une alternative crédible aux briques classiques.

Selon les experts du CCL, la brique en terre stabilisée permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies par rapport aux matériaux de construction traditionnels. En termes de rendement, un seul paquet de ciment permet de produire 90 briques en terre stabilisée, couvrant environ 3 m² de surface. À titre de comparaison, ce même paquet ne permet de fabriquer que 25 briques ordinaires (de type creux), soit une couverture de seulement 2 m².

Outre ses atouts financiers, la terre stabilisée offre également une excellente régulation thermique. Lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, il fait frais à l'intérieur.

Le CCL plaide pour une modernisation des savoir-faire ancestraux.

Plusieurs projets en cours démontrent l'efficacité de ces techniques de construction. À Lomé, la résidence de l'ambassade de France et l'Institut Français ont déjà adopté la brique en terre stabilisée. À l'intérieur du pays, de nombreuses mairies construites avec le soutien de la coopération allemande utilisent également ce matériau.

Le CCL a pour principale mission d'améliorer l'habitat à travers la recherche sur les matériaux locaux.