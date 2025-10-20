Togo: 2025-2026 - Des années prometteuses pour l'économie togolaise

19 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'économie togolaise devrait poursuivre sa dynamique de croissance soutenue en 2025 et 2026.

Selon les toutes dernières projections du Fonds monétaire international (FMI) publiées dimanche à l'occasion des Assemblées annuelles à Washington, le Produit Intérieur Brut (PIB) réel devrait croître de 5,2 % en 2025, puis atteindre 5,5 % en 2026.

Ces prévisions optimistes traduisent la résilience de l'économie togolaise dans un contexte international encore marqué par des incertitudes géopolitiques, des pressions inflationnistes et des tensions sur les marchés financiers. Le Togo bénéficie notamment d'une stabilité macroéconomique renforcée, d'une politique budgétaire prudente, et de réformes structurelles engagées dans plusieurs secteurs clés.

Les moteurs de la croissance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs facteurs expliquent ces perspectives encourageantes :

Les investissements publics dans les infrastructures (routes, énergie, ports) se poursuivent, soutenant l'activité dans le BTP.

Le développement du secteur agricole et les projets d'agro-industrie (notamment autour du coton, du soja, du café-cacao) contribuent à la création de valeur ajoutée locale.

Le secteur privé, stimulé par l'amélioration du climat des affaires, continue d'attirer des investissements, en particulier dans les télécoms, la logistique et les énergies renouvelables.

Les performances du Port Autonome de Lomé, désormais un hub logistique sous-régional, soutiennent la croissance du commerce extérieur.

L'engagement du gouvernement en faveur de l'inclusion financière et de la digitalisation des services publics renforce la compétitivité économique.

Selon les données du FMI, l'inflation est en voie de stabilisation, après un pic lié à la flambée des prix mondiaux de l'alimentation et de l'énergie en 2022-2023. Les politiques monétaires menées en coordination avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ont contribué à contenir les pressions sur les prix.

Sur le plan budgétaire, le Togo est engagé dans un programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, dont les objectifs sont notamment de :

Réduire le déficit public ;

Améliorer la mobilisation des recettes fiscales ;

Optimiser la qualité des dépenses publiques ;

Renforcer la viabilité de la dette publique.

Malgré ces avancées, des défis demeurent. Le Togo doit continuer de :

Lutter contre le chômage des jeunes ;

Renforcer la gouvernance économique et la transparence budgétaire ;

Poursuivre les réformes dans l'éducation, la santé et la sécurité sociale pour bâtir un développement inclusif et durable ;

Gérer les risques climatiques qui pèsent sur l'agriculture et les communautés rurales.

Une trajectoire de croissance à consolider

La trajectoire de croissance projetée par le FMI reste conditionnée à la poursuite des réformes économiques, à la stabilité politique et à la résilience face aux chocs externes.

Mais le cap est clair : faire du Togo un pôle logistique, industriel et numérique en Afrique de l'Ouest, en ligne avec les ambitions de la Feuille de route gouvernementale 2025.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.