Sénégal: Kédougou - Le festival des minorités ethniques clôturé par une journée de don de sang

Kédougou — La septième édition du Festival des minorités ethniques de Kédougou s'est achevée, dimanche, par une opération de collecte de sang destinée à renforcer la banque de sang de l'hôpital régional Amath Dansokho, a constaté l'APS.

"Nous avons pu collecter quelques poches de sang pour clôturer le festival des Minorités Ethniques. Cette initiative vise à sauver des vies mais aussi à répondre à l'appel des responsables de l'hôpital régional Amath Dansokho", a déclaré Ousmane Bidiare, secrétaire général de l'Association des minorités ethniques (AME), initiatrice de l'événement.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de clôture, tenue en présence du coordonnateur de la banque de sang et de l'assistant social de l'hôpital régional.

"Nous avons voulu terminer cette septième édition par un geste solidaire, afin de contribuer à la lutte contre la pénurie de sang au niveau de l'hôpital", a ajouté M. Bidiare.

Outre cette action citoyenne, la clôture du festival a été marquée par une forte mobilisation des troupes traditionnelles venues des communautés Bassari, Bedick, Koniagui, Djallonké, Peul et Malinké du Sénégal et de la Guinée Conakry.

Ousmane Bidiare, secrétaire général de l'Association des minorités ethniques (AME).