Sénégal: Kédougou - Le festival des minorités ethniques clôturé par une journée de don de sang

19 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par PID/ABD/MK

Kédougou — La septième édition du Festival des minorités ethniques de Kédougou s'est achevée, dimanche, par une opération de collecte de sang destinée à renforcer la banque de sang de l'hôpital régional Amath Dansokho, a constaté l'APS.

"Nous avons pu collecter quelques poches de sang pour clôturer le festival des Minorités Ethniques. Cette initiative vise à sauver des vies mais aussi à répondre à l'appel des responsables de l'hôpital régional Amath Dansokho", a déclaré Ousmane Bidiare, secrétaire général de l'Association des minorités ethniques (AME), initiatrice de l'événement.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de clôture, tenue en présence du coordonnateur de la banque de sang et de l'assistant social de l'hôpital régional.

"Nous avons voulu terminer cette septième édition par un geste solidaire, afin de contribuer à la lutte contre la pénurie de sang au niveau de l'hôpital", a ajouté M. Bidiare.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre cette action citoyenne, la clôture du festival a été marquée par une forte mobilisation des troupes traditionnelles venues des communautés Bassari, Bedick, Koniagui, Djallonké, Peul et Malinké du Sénégal et de la Guinée Conakry.

Ousmane Bidiare, secrétaire général de l'Association des minorités ethniques (AME).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.