Sénégal: L'Association Renaissance invite les jeunes à s'engager dans l'innovation territoriale

L'Association Renaissance a organisé, samedi à Dakar, la deuxième édition du Forum national de la jeunesse et du développement durable, visant à promouvoir l'innovation, l'engagement citoyen et les solutions durables portées par la jeunesse sénégalaise et africaine.

Placée sous le thème "Jeunesse au coeur de l'innovation territoriale pour un développement durable", la rencontre a réuni des acteurs des secteurs public, privé, associatif et académique.

"La jeunesse est le moteur de la transformation nationale. Pour qu'elle brille, elle doit être accompagnée, formée et valorisée", a déclaré Koly Sall, président de l'association.

Il a rappelé que l'association entend agir sur cinq axes durant les cinq prochaines années : l'éducation, la santé, l'environnement, l'agriculture et la formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présente au forum, la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Sina Gaye, a souligné que la jeunesse "n'est plus seulement bénéficiaire des politiques publiques, mais un acteur clé et un moteur essentiel du développement".

Elle a ajouté que l'agence travaille à renforcer les capacités des jeunes, faciliter leur accès à l'emploi et soutenir leurs projets d'entrepreneuriat, notamment dans la transition écologique et le développement local.

Le forum constitue, selon elle, "une opportunité pour échanger, partager des expériences et construire ensemble des solutions concrètes pour un avenir plus durable et inclusif".