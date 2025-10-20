Afrique: Le ministre des AE salue le soutien de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Soudan

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem Ahmed, a réaffirmé l'appréciation du Soudan pour les efforts de l'Égypte en matière de soutien à la sécurité et à la stabilité du pays et pour le renforcement des initiatives visant à soutenir les institutions étatiques nationales.

Il a souligné que l'engagement de l'Égypte s'est concrétisé par la tenue d'une session spéciale sur le Soudan lors du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable, afin de discuter des moyens d'appuyer les efforts pour mettre fin à la guerre conformément aux visions définies par le gouvernement soudanais, inspirées des aspirations du peuple soudanais.

Il a également précisé que cet espoir s'est reflété dans la décision de Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté de transition de nommer un gouvernement de technocrates dirigé par le professeur Kamil Idris, réitérant l'engagement du gouvernement de transition à soutenir les efforts de paix afin de permettre au pays d'entrer dans la phase de reconstruction de divers secteurs.

Le ministre Mohi Eddine Salem a affirmé que le gouvernement de transition place en tête de ses priorités la mise en oeuvre de la feuille de route annoncée par Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté de transition, qui vise à renforcer le processus de paix, la reprise de l'infrastructure et la restauration des services essentiels tels que les routes et l'éducation. Il a souligné les efforts nationaux déployés dans à cette égard et réitéré l'aspiration du Soudan d'établir des partenariats régionaux et internationaux bénéfiques pour le Soudan et le monde entier.

Le ministre a également réaffirmé l'engagement du Soudan à s'inscrire dans la dynamique mondiale en faveur de la paix, renouvellant l'attente du pays concernant la condamnation des violations commises par les milices terroristes, leur mobilisation de mercenaires à l'intérieur et à l'extérieur de la région, et leurs actions de déstabilisation de la sécurité et de la paix régionales.

La session spéciale sur le Soudan a vu la participation de plusieurs intervenants de haut niveau, notamment le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Soudanais de l'étranger, le Dr Badr Abdel Aati ; le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi ; l'envoyé du Secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, M. Ramata Lamamra ; l'envoyée de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Mme Anita Fibber ; et le président du mécanisme africain de haut niveau, M. Mohamed Ben Shambas.