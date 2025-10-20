Congo-Kinshasa: Appel de Selembao - Delly Sesanga sonne le sursaut national et appelle à la refondation du Congo !

Dans une adresse solennelle tenue devant des centaines d'habitants de Selembao, dans la capitale congolaise, le Président National du parti ENVOL, Delly Sesanga Hipungu, a lancé ce dimanche 19 octobre 2025, ce qu'il a qualifié de « l'Appel de Selembao », un véritable manifeste citoyen en faveur d'un Congo « debout, souverain et uni ». A travers une déclaration dense, structurée et hautement politique, cet ancien Député National a invité la population à un sursaut collectif face à la persistance des crises sécuritaires, à la précarité sociale et à l'effritement des institutions, menaçant gravement l'avenir de la Nation.

Un diagnostic sans concession

Dans le ton qui lui est propre, ferme et grave, Delly Sesanga a relevé l'addition lourde des maux qui frappent le pays : insécurité à l'Est, inflation et coût de la vie insupportable, détournement des deniers publics, recul des libertés publiques, injustice, corruption systémique et impunité persistante.

Selon lui, « l'unité nationale, la souveraineté de la République et l'avenir même de l'Etat sont désormais placés sous tension », justifiant l'urgence d'une mobilisation morale et patriotique.

C'est dans ce contexte qu'il a présenté dix engagements prioritaires, constituant le socle de son plaidoyer pour une refondation nationale.

Dix engagements majeurs pour un Congo debout

Face aux natifs de Selembao, le Chairman d'Envol a épinglé les engagements majeurs suivants pour relever le Congo Démocratique :

1. Dire non à la guerre sans fin, par l'ouverture d'un véritable dialogue national, et la restauration des libertés constitutionnelles.

2. Restaurer la souveraineté du pays, en mettant fin à toute présence armée étrangère.

3. Réunifier le Congo, notamment par la libre circulation de tous les citoyens sur l'ensemble du territoire.

4. Préserver la vie des Congolais, par une réponse humanitaire forte et un Etat social soucieux des plus vulnérables.

5. Créer des emplois réels, plutôt que des promesses répétitives sans impact sur le quotidien.

6. Protéger la démocratie, en réaffirmant la suprématie de la Constitution du 18 février 2006 : « pas de glissement, pas de troisième mandat ».

7. Bâtir un État juste et efficace, réhabilitant la séparation des pouvoirs.

8. Mettre fin à la République de la prédation, en tournant résolument le dos au tribalisme, à la connivence et à la corruption.

9. Refonder le Congo, sur la base du règne de la loi et de l'équité de traitement entre citoyens.

10. Rendre la dignité aux Congolais, au moyen d'une justice distributive et d'un meilleur partage des richesses nationales.

Un appel à la conscience nationale

Pour Delly Sesanga, cet engagement n'a rien d'un slogan. Il s'agit d'un signal d'alarme lancé à l'ensemble du peuple congolais -- jeunes, femmes, communautés, intellectuels, travailleurs et diaspora -- afin de « replacer le citoyen au centre de la République ». « Peuple congolais, l'heure n'est plus aux hésitations. L'heure est au sursaut », a-t-il insisté.

Vers une dynamique de refondation

Dans la foulée, l'orateur a exhorté les Congolais à dépasser les clivages saisonniers et les fractures politiques improductives. À l'en croire, "la refondation est un devoir générationnel, un passage obligé si le Congo veut redevenir une Nation debout et respectée".

Il a tenu à préciser que ce combat ne relève ni d'un courant de circonstance, ni d'un simple discours politique, mais « d'un engagement de dignité et de mémoire vis-à-vis de ceux qui ont cru en la République ».