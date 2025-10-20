Dans un moment où la République Démocratique du Congo traverse l'une des phases les plus délicates de son histoire récente, marquée par l'agression armée venue de l'Est et par la tentation de compromis politiques jugés dangereux pour la souveraineté nationale, le Mouvement politique « Le Centre », sous la direction de son leader Germain Kambinga Katomba, a rendu publique une déclaration patriotique majeure, réaffirmant sa loyauté envers la Patrie et rappelant à tous les Congolais leur devoir sacré vis-à-vis de l'Etat. Dans le Bulletin Patriotique du 18 octobre 2025, l'ancien Ministre et acteur politique de premier plan campe clairement la ligne rouge : "Il n'existe aucune protection durable de la souveraineté nationale si l'unité autour des institutions républicaines fait défaut."

Une mise en garde contre les « alliances antipatriotiques »

Dès l'entame de sa communication, Germain Kambinga, au nom de son mouvement politique, s'insurge contre les tractations politiques jugées suspectes, visant à obtenir un "dialogue inclusif" avec les forces séditieuses. Pour lui, une telle démarche reviendrait à rééditer les erreurs historiques de Sun City, où la naïveté institutionnelle avait permis l'infiltration des centres décisionnels de l'État.

Il souligne qu'aucun dialogue ne peut être mené avec ceux qui, armes à la main, violent la souveraineté du Congo, au risque d'ouvrir la voie à une "dette sociale" supplémentaire dont paierait le prix le peuple innocent. « Un nouveau dialogue qui réunirait des patriotes authentiques face aux représentants des intérêts de l'agresseur serait une erreur historique », épingle-t-il.

Un appel ferme à la cohésion nationale

Kambinga rappelle que l'heure n'est ni aux calculs politiciens, ni aux agendas individuels, mais au serrage des rangs autour du Commandant suprême et des Forces armées. Dans cette optique, Le Centre s'inscrit dans une posture de discipline républicaine, convaincu que seule l'unité sacrée permettra au pays de résister à l'offensive étrangère et à ses relais internes.

Dans un ton solennel, le mouvement souligne que la cohésion ne signifie pas aveuglement, mais vigilance nationale, fondée sur la lucidité historique : « Un peuple divisé ne se défend jamais ; un peuple rassemblé devient inexpugnable ».

Cinq scénarios d'issue et la survie de la Constitution

Dans une analyse rare par sa profondeur stratégique, Le Centre expose cinq scénarios possibles à l'issue de la confrontation actuelle émaillée par la victoire militaire, la prise de pouvoir par les forces séditieuses, le dialogue dévoyé, les multiples tentatives d'élimination physique du Chef de l'Etat, ou balkanisation, et démontre que dans chacun des cas, l'ordre constitutionnel actuel ne sortirait pas indemne.

Loin d'un catastrophisme rhétorique, cette mise en garde agit comme un signal patriotique : il s'agit d'inviter chaque Congolais à mesurer la gravité du moment et la nécessité de défendre l'État non pas pour un régime, mais pour l'idée même de la Nation.

Un patriotisme d'engagement

Au-delà du commentaire politique, la déclaration revêt la forme d'un serment civique. Germain Kambinga place « Le Centre » sur une ligne de résistance morale et institutionnelle, alignée sur le principe selon lequel la souveraineté n'est pas négociable et la dignité d'une Nation se mesure à sa capacité de se tenir debout face à l'adversité.