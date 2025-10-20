Congo-Kinshasa: Plus de peur que de mal - Seth Kikuni relâché quelques heures après son interpellation

L'opposant politique congolais Seth Kikuni qui a séjourné dernièrement à Nairobi, est rentré en kamikaze en vue de jauger la patience des autorités congolaises après avoir été élevé au rang du porte-parole de « Sauvons la RDC. Cette nomination est intervenue à l'issue de ce conclave de la capitale kenyane Il s'agit d'une coalition d'opposition présidée par Joseph Kabila condamné par la justice militaire.

Alors que ses compères envisageaient le pire après son interpellation dès sa descente de l'avion, ils ont été surpris d'apprendre son relâchement en début d'après-midi du samedi 18 octobre dès son arrivée à l'aéroport de Ndjili. Cependant, ce leader politique reste à la disposition des autorités et pourrait être rappelé à tout moment pour des questions complémentaires.

Cependant, aucun détail n'a été communiqué sur les motifs exacts de son arrestation ni sur les investigations en cours.

Les réactions dans les milieux politiques et sur les réseaux sociaux ont été immédiates. Plusieurs voix ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme une tentative d'intimidation à l'égard de l'opposant, tandis que d'autres appellent à la prudence et au respect des procédures légales.

Pour sa part, Kikuni a avoué via réseaux sociaux : « J'ai passé une journée aux mains de l'ANR, enfermé dans une cellule souterraine sans lumière ni aération, avant d'être auditionné. Je suis enfin libre », avant d'indiquer que ses téléphones et effets personnels ont été confisqués par les services de renseignement, qu'il accuse de vouloir « fabriquer des pièces à conviction pour nuire à sa personne ». Et de conclure : « C'est à toutes les personnes de bonne volonté que je dois ma liberté ».

A ses partisans, il a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte politique en ces termes : « Ce combat pour la liberté, nous le mènerons jusqu'à la victoire finale. L'arbitraire et la tyrannie n'auront pas raison de la démocratie en République démocratique du Congo ».