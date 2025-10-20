Congo-Kinshasa: Maniema Union - Papy Kimoto en regret après son nul face à Royal Léopards à Kinshasa 1-1

L'entraîneur de l'AS Maniema Union de la République Démocratique du Congo, a estimé samedi en conférence de presse d'après match que ses poulains se sont compliqués la tâche face à Royal Léopards d'Eswatini dans un match qu'ils ont totalement dominé de la Coupe de la Confédération, édition 2025-2026.

«Notre objectif reste la qualification. Néanmoins, on s'est, une fois de plus, compliqué la tâche dans un match qu'on a totalement dominé. Nous allons colmater les brèches et continuer à travailler pour aller se qualifier à l'extérieur », a déclaré Papy Kimoto, entraîneur de l'AS Maniema Union.

Le match entre les deux équipes livré samedi, au stade des Martyrs, à Kinshasa, pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, édition 2025-2026, s'est soldé un score nul (1-1).

Les deux buts ont été marqués à la deuxième période. Maniema Union a ouvert le score en premier par l'entremise de Mbala Titan (47ème). Royal Leopards a égalisé grâce à Shabangu Thembisa (69ème).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le coach Papy Kimoto, son équipe a eu des opportunités d'inscrire un deuxième but, mais les joueurs ont tous manqué de concentration pour concrétiser les occasions. D'où, a-t-il affirmé, les siens vont rentrer au chantier pour colmater les brèches et aller se qualifier à l'extérieur.

Par contre, pour son homologue de Royal Leopards, c'était dur, mais ce nul l'a été d'une importance capitale.

Pour rappel, lors du premier tour des préliminaires, Maniema Union avait obtenu sa qualification en battant Pamplemousses de l'île Maurice par un score de (2-1), au match aller au stade des Martyrs et l'avait contraint au partage de 2-2, au match retour.