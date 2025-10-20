Afrique: Supercoupe - Fiston Mayele renvoie Pyramids sur le plus haut podium d'Afrique

L'unique but du Congolais de la République Démocratique du Congo, Fiston Mayele Kalala, samedi, au stade du 30 juin, au Caire, en Egypte, devant Renaissance Berkane du Maroc, a envoyé son club Pyramids FC, au plus haut podium du continent comme Superchampion d'Afrique.

Le FC Pyramids d'Egypte vainqueur de la dernière édition de la Ligue de champions et RS Renaissance Berkane vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la Confédération se sont rencontrés en finale unique pour le titre de superchampion d'Afrique. Un match très serré de niveau technique et tactique très élevé depuis le coup d'envoi, mais qui a fini par se dessiner, et la victoire a choisi son camp, celui de l'attaquant des Léopards de la RDC.

Fiston Mayele qu'on l'appelle affectueusement "Mahmoud Mayele" par les supporteurs de son club, au Caire, a réussi son unique but à la 75ème minute sur une passe de son coéquipier Mohamed Chibi. Pour la suite du match, Pyramids a mis l'accent sur la solidité défensive, en gérant bien les vagues d'attaque de Berkane. Son gardien Ahmed El Shenawy a réalisé plusieurs arrêts importants.

Mayele meilleur buteur de la Ligue de champions

Par cette victoire, Fiston Mayele meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 9 réalisations en 10 matches, boucle donc la saison sportive 2024/25 en beauté. Une très belle saison pour le Congolais qui a tout donné avec son club, et ils ont tout gagné ensemble.

En finale de la Ligue de champions contre Mamelodi Sundowns, Fiston Mayele s'était imposé en marquant des buts en aller tout comme au retour dans cette double confrontation.

Pour rappel, Fiston Kalala Mayele a inscrit au total 26 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2024-2025 pour Pyramids FC. Il a inscrit 17 buts en Championnat d'Égypte 2024-25 (classement des buteurs), et 9 buts en TotalEnergies CAF Champions League 2024-25(meilleur buteur de la compétition).

Au-delà des chiffres, c'est l'influence et la polyvalence du Congolais qui font la différence. Ses entraîneurs louent régulièrement sa capacité à organiser le jeu, à créer des espaces et à hisser le niveau collectif.

Porté par son attaquant de génie, Pyramids FC confirme avec ce trophée son statut de nouvelle puissance du football africain, tandis que Fiston Mayele continue d'imposer sa loi comme l'un des joueurs les plus décisifs du continent.