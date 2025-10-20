La première retraite politique de la jeunesse de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP) a été ouverte le week-end dernier, dans la salle Saint Paul située dans la commune de Limete à Kinshasa. Le go de ces assises a été donné le lundi 13 octobre dernier par le Président de PEP/AAAP, Laurent Batumona, sous le thème : « Réarmer la jeunesse responsable et engagée ». Cette plateforme politique, chère à Tony Kanku Shiku, Haut Représentant du Chef de l'État, était en retraite politique pour évaluer les perspectives d'avenir face aux enjeux politiques de l'heure en RDC. Cette retraite est organisée dans la perspective d'une requalification de sa marche en vue de soutenir les actions du Chef de l'Etat.

Dans son discours, le Président Laurent Batumona a fait savoir aux jeunes que leur évaluation et les recommandations issues de cette première retraite seront prises en compte.

« Bien plus qu'une simple question de méthodologie du travail, l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations de la première retraite de la jeunesse de l'AAAP s'impose comme une étape nécessaire qui devrait permettre aux participants aux présentes assises de mesurer la concrétisation de leurs responsabilités et engagements communs, mais également de jauger la capacité de la Jeunesse de l'AAAP à agir avec efficacité dans le soutien des actions du Chef de l'Etat », a soutenu Laurent Batumona.

Dans une salle pleine à craquer, il a sensibilisé les jeunes à s'approprier la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le développement de la RDC, notamment dans sa quête diplomatique pour la paix et pour faire face à l'agression de notre pays par le Rwanda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous invitons la jeunesse de notre plateforme AAAP à plus de communication dans les médias pour expliquer le courage et la lutte du Président de la République qui ne ménage aucun effort pour le développement de la RDC, notamment à travers les chantiers d'infrastructures routières ouverts dans plusieurs provinces ainsi qu'à Kinshasa »

Au cours de sa prise de parole, il a également abordé la question de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. À cet effet, il a plaidé auprès des décideurs, notamment du Gouvernement, pour qu'ils prennent des dispositions utiles avec la FEC afin d'éviter la décapitalisation de la population.

Plusieurs intervenants ont pris la parole à l'ouverture de cette retraite.

Par ailleurs, le Député national Didace Pembe a indiqué que ces assises offrent une opportunité aux jeunes de l'AAAP de répondre à plusieurs préoccupations légitimes. Fondateur de l'Alliance des Écologistes Congolais, il a loué l'initiative et a considéré sa présence comme un appui pour accompagner les jeunes de leur plateforme à aller de l'avant comme fer de lance.

A l'en croire, l'AAAP assumera les décisions qui seront prises à l'issue de ces travaux : « La première retraite politique de l'AAAP, qui s'ouvre aujourd'hui au moment où les enjeux politiques sont particulièrement scrutés, offre à la jeunesse l'occasion de répondre aux préoccupations légitimes de la population. En tant que force politique résolument attachée aux actions du Chef de l'État Félix Tshisekedi, les jeunes sauront, sans nul doute, trouver à travers cette retraite politique la voie qui leur permettra de prendre des décisions dont ils assumeront pleinement les conséquences pour la réussite de leur engagement », a-t-il souligné.

Cette retraite de grande envergure a rassemblé plus d'un millier de jeunes et cadres issus des partis politiques et mouvements associatifs membres de cette plateforme pour réfléchir sur le présent et l'avenir de la jeunesse.

Le Coordonnateur de la jeunesse de l'AAAP a, pour sa part, dressé un état des lieux du fonctionnement des structures de jeunes, en exprimant devant le Président Laurent Batumona les attentes, engagements et responsabilités portés par cette génération.

Satisfait de la réussite de cette première retraite, le Coordonnateur Mulaja a rappelé les objectifs poursuivis : réunir les jeunes de la plateforme pour évaluer leur fonctionnement interne et les pousser concrètement à prendre conscience de leurs responsabilités et engagements.