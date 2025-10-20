Afrique: Judo - Championnats arabes seniors - La Tunisie remporte 9 médailles dont 7 en or

20 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Sbm

TUNIS — La Tunisie a remporté 9 médailles (7 or et 2 argent), lors des épreuves individuelles des Championnats arabes de judo seniors qui se déroulent du 18 au 22 octobre à Erbil (Irak).

Les médailles d'or ont été décrochées par Oumaïma Bedoui (48 kg), Mariem Jmour (57 kg), Maram Jmour (63 kg), Wided Rajhi (70 kg), Siwar Dhaouedi (+70 kg), Abdelaziz Ben Ammar (90 kg) et Koussaï Ben Ghars (100 kg), a déclaré lundi à l'agence TAP le Directeur technique de la Fédération Tunisienne de Judo (FTJ), Béchir Khiari.

Les médailles d'argent sont revenues à Farès Dhouibi (60 kg) et Arij Agueb (78 kg).

Les Championnats arabes, qui regroupent 20 pays participants, se clôtureront demain mardi avec les épreuves par équipes.

